Kastamonu'da corona virüsü (koronavirüs) önlemi! Maskesiz gezmek yasaklandı

Corona virüsü salgını nedeniyle dünya bir süredir olağanüstü halden geçiyor. Ülkeler virüsün yayılımını engellemek için birtakım tedbirler alıyor. Bu arada şehirler özelinde de farklı uygulamalara gidilebiliyor. Son olarak Kastamonu ilinde, Cadde ve sokaklarla halkın toplu bulunduğu yerlerde, iş yerleri ve bunların önlerinde maske takma zorunluluğu getirildi.



Kastamonu Valiliği, corona virüsünün yayılımını engellemek için aldığı önlemi şöyle duyurdu:

Cadde ve sokaklarla halkın toplu bulunduğu yerlerde, iş yerleri ve bunların önlerinde maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Bu alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun hareket edilmesi zorunludur.