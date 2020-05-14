Kastamonu'da corona virüsü (koronavirüs) önlemi! Maskesiz gezmek yasaklandı - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
14 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Genel Türkiye'nin o şehrinde maske takmadan dolaşmak yasaklandı! Corona virüsü...

'da corona virüsü (koronavirüs) önlemi! Maskesiz gezmek yasaklandı

Kastamonu'da corona virüsü (koronavirüs) önlemi! Maskesiz gezmek yasaklandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgınının yayılma hızında gözle görülür bir düşüş yaşansa da uzmanlar, tedbiri elden bırakmamak gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Salgının başından beri üst düzey önlemler alarak, virüsün geniş kitlelere yayılmasının engellendiği 'de zaman zaman şehirler özelinde farklı kararlara imza atılıyor. Son olarak 'da, maskesiz dolaşmak yasaklandı. İşte detaylar...

Corona virüsü salgını nedeniyle dünya bir süredir olağanüstü halden geçiyor. Ülkeler virüsün yayılımını engellemek için birtakım tedbirler alıyor. Bu arada şehirler özelinde de farklı uygulamalara gidilebiliyor. Son olarak ilinde, Cadde ve sokaklarla halkın toplu bulunduğu yerlerde, iş yerleri ve bunların önlerinde maske takma zorunluluğu getirildi.

Kastamonu Valiliği, corona virüsünün yayılımını engellemek için aldığı önlemi şöyle duyurdu:

Cadde ve sokaklarla halkın toplu bulunduğu yerlerde, iş yerleri ve bunların önlerinde maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Bu alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun hareket edilmesi zorunludur.

  1. 14.05.2020
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