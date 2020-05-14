Kastamonu'da corona virüsü (koronavirüs) önlemi! Maskesiz gezmek yasaklandı
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgınının yayılma hızında gözle görülür bir düşüş yaşansa da uzmanlar, tedbiri elden bırakmamak gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Salgının başından beri üst düzey önlemler alarak, virüsün geniş kitlelere yayılmasının engellendiği Türkiye'de zaman zaman şehirler özelinde farklı kararlara imza atılıyor. Son olarak Kastamonu'da, maskesiz dolaşmak yasaklandı. İşte detaylar...
Corona virüsü salgını nedeniyle dünya bir süredir olağanüstü halden geçiyor. Ülkeler virüsün yayılımını engellemek için birtakım tedbirler alıyor. Bu arada şehirler özelinde de farklı uygulamalara gidilebiliyor. Son olarak Kastamonu ilinde, Cadde ve sokaklarla halkın toplu bulunduğu yerlerde, iş yerleri ve bunların önlerinde maske takma zorunluluğu getirildi.
Kastamonu Valiliği, corona virüsünün yayılımını engellemek için aldığı önlemi şöyle duyurdu:
Cadde ve sokaklarla halkın toplu bulunduğu yerlerde, iş yerleri ve bunların önlerinde maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Bu alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun hareket edilmesi zorunludur.
- 14.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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