Playstation'da FIFA 20 patlaması! EA Access üyelerine FIFA 20 ücretsiz oldu - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
13 Mayıs 2020, Çarşamba
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'da 20 patlaması! Access üyelerine FIFA 20 ücretsiz oldu

Playstation'da FIFA 20 patlaması! EA Access üyelerine FIFA 20 ücretsiz oldu

salgını sürecinde birçok kişi kendisini karantina altına aldı. Karantina esnasında güzel vakit geçirmek isteyenler konsol ve bilgisayar oyunlarına akın etti. 'da 20 patlaması yaşandı. Access Üyelerine FIFA 20 ücretsiz oldu.

'dan müjdeli bir haber geldi. Access üyelerinin artık hiçbir ek ücret ödemeden 20'ye erişebileceklerini açıkladı. Bu sürpriz haber hem FIFA 21 hem de Madden NFL 21'i bu yıl hem 4 hem de PlayStation 5 için piyasaya süreceğini doğrulamasından hemen sonra geldi.

PLAYSTATİON'DA FIFA PATLAMASI

'in resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan duyurunun ardından pek çok kullanıcı FIFA 20'yi indirmek için platforma akın etti. Birinci çeyrek ve tam yıl için mali sonuçlarını geçtiğimiz hafta açıklayan Electronic Arts, 2019'da dijital platformları üzerinden yaptığı satışların, bir önceki yıla göre yüzde 9 artışla 4 milyar dolara yükseldiğini açıklamıştı.

  1. 13.05.2020
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