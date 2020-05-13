Playstation'da FIFA 20 patlaması! EA Access üyelerine FIFA 20 ücretsiz oldu
Corona virüsü salgını sürecinde birçok kişi kendisini karantina altına aldı. Karantina esnasında güzel vakit geçirmek isteyenler konsol ve bilgisayar oyunlarına akın etti. Playstation'da FIFA 20 patlaması yaşandı. EA Access Üyelerine FIFA 20 ücretsiz oldu.
Electronic Arts'dan müjdeli bir haber geldi. EA Access üyelerinin artık hiçbir ek ücret ödemeden FIFA 20'ye erişebileceklerini açıkladı. Bu sürpriz haber hem FIFA 21 hem de Madden NFL 21'i bu yıl hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 için piyasaya süreceğini doğrulamasından hemen sonra geldi.
PLAYSTATİON'DA FIFA PATLAMASI
EA Access'in resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan duyurunun ardından pek çok kullanıcı FIFA 20'yi indirmek için platforma akın etti. Birinci çeyrek ve tam yıl için mali sonuçlarını geçtiğimiz hafta açıklayan Electronic Arts, 2019'da dijital platformları üzerinden yaptığı satışların, bir önceki yıla göre yüzde 9 artışla 4 milyar dolara yükseldiğini açıklamıştı.
- 13.05.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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