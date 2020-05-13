Kamu çalışanları için karar verildi! 18 Mayıs idari izinli mi sayılacak? Başkan Erdoğan onay verdi...
Corona virüsü salgını sebebiyle 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Alınan kararın ardından kamu çalışanları idari izin verilip verilmeyeceği hakkında merakla bekliyordu. Beklenen karar verildi. Peki, kamu çalışanları 18 Mayıs'ta idari izinli mi olacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların 18 Mayıs günü idari izinli sayılmaları uygun görüldü.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda şunlar kaydedildi:
KAMU ÇALIŞANLARI 18 MAYIS'TA İDARİ İZİN KULLANACAK
"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."
18-19 MAYIS'TA NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK MI? YKS KİMLİK KARTLARI...
YKS'ye girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması adına tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri 18- 19 Mayıs 2020 tarihlerinde açık olacak.
- 13.05.2020
- Güncelleme: 13.05.2020 20:12
- Kamu çalışanları için karar verildi! 18 Mayıs idari izinli mi sayılacak? Başkan Erdoğan onay verdi...
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Kamu çalışanları için karar verildi! 18 Mayıs idari izinli mi sayılacak? Başkan Erdoğan onay verdi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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