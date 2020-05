Denizli'de 17 mahallenin karantina altına alınma sebebi olan şap hastalığı nedir?

Denizli Honaz ilçesi Kızılyer Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir inekten alınan numune, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından laboratuvara gönderildi. Yapılan testler sonucu inekte şap hastalığı bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine Kızılyer ve ilçedeki 16 mahalle karantina altına alındı.

ŞAP HASTALIĞI NEDİR?

Şap hastalığı en basit tanımlamayla; çift toynaklı hayvanlarda görülen viral bir hastalıktır. Halk arasında tabak veya dabak olarak adlandırılır. Evcil veya yabani tüm çift tırnaklı hayvanlarda görülebilen, kronik durumlarda zayıf ve yavru hayvanlarda ölüme sebebiyet veren, genellikle et, süt ve iş gücü kaybına sebep olan viral bir hastalıktır. Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığınca ihbarı mecburi hastalıklar arasında yer almaktadır. Hastalığın mortalitesi düşük olmasına karşın yüksek morbiditeye sahiptir. Bu şu anlama gelir: Öldürücü olmamakla birlikte sürü içerisinde veya bölgede hızla yayılır. Her ne kadar zoonoz kabul edilse de insanlara bulaşma oldukça nadirdir. Şap hastalığı mikrobu alan hayvanların birkaç gün içinde ateşi hızla yükseliyor ve boğazlarıyla ayak ve pençelerinde içi su dolu kabarcıklar oluşuyor. Bu hastalığın mikrobu insanlardaki uçuk mikrobuna benziyor.

ŞAP HASTALIĞI BULAŞICI MI?

Şap hastalığına neden olan virüsün insanlara nadiren bulaştığı bildiriliyor. OIE'ye göre virüs bu nedenle bir halk sağlığı riski oluşturmuyor.

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü konuya ilişkin yayımladığı raporda, "İnsanların enfekte hayvanlar ile temas veya enfekte et ve süt ürünleri ile enfeksiyonu nadiren aldıkları bildirilmektedir. Bu konuda Enstitümüze herhangi bir başvuru olmamıştır" ifadelerini kullanıyor. Tarım Bakanlığı Şap Enstitüsüyse insanların hastalığın taşıyıcısı olabileceğini belirtiyor. Bakanlık hastalığa ilişkin genel bilgi notunda, "İnsan ve hastalığın konakçısı olmayan hayvanlar (kuşlar, fareler, vs.), kontamine materyaller (yem, ot, su, vs.), nakil araçları, et, et ürünleri, süt, süt ürünleri, suni tohumlama ve embriyo transferi enfeksiyon kaynağı olabilir" ifadelerine yer veriyor.