Son dakika! YÖK'ten dönem sonu sınavları hakkında önemli açıklama!

YÖK Başkanlığı, Sağlık Bakanlığının uyarısı üzerine tüm üniversitelere bir yazı gönderdi.

Yazıda "Sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerin uygulanmasına karar verilmiştir" denildi. Bu yazıya göre, 2019-2020 eğitim yılı örgün eğitim yapılmadan tamamlanacaktır. Üniversitelerin, daha önceki uygulamalara paralel olarak, dönem sonu sınavları veya eğitim yılına ait diğer sınavları da uzaktan eğitim yoluyla online ortamda yapması gerekmektedir.

İŞTE YÖK'ÜN AÇIKLAMASI