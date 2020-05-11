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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Genel YÖK'ten dönem sonu sınavları hakkında önemli açıklama!

Son dakika! 'ten dönem sonu sınavları hakkında önemli açıklama!

Son dakika! YÖK'ten dönem sonu sınavları hakkında önemli açıklama!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını sebebiyle üniversitelerde bahar dönemine ait derslerin ile tamamlanmasına karar verilmişti. dönem sonu sınavları hakkında son dakika açıklama yaptı!

Başkanlığı, Sağlık Bakanlığının uyarısı üzerine tüm üniversitelere bir yazı gönderdi.

Yazıda "Sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerin uygulanmasına karar verilmiştir" denildi. Bu yazıya göre, 2019-2020 eğitim yılı örgün eğitim yapılmadan tamamlanacaktır. Üniversitelerin, daha önceki uygulamalara paralel olarak, dönem sonu sınavları veya eğitim yılına ait diğer sınavları da yoluyla online ortamda yapması gerekmektedir.

İŞTE YÖK'ÜN AÇIKLAMASI

  1. 11.05.2020
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