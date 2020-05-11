Son dakika! YÖK'ten dönem sonu sınavları hakkında önemli açıklama!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle üniversitelerde bahar dönemine ait derslerin uzaktan eğitim ile tamamlanmasına karar verilmişti. YÖK dönem sonu sınavları hakkında son dakika açıklama yaptı!
YÖK Başkanlığı, Sağlık Bakanlığının uyarısı üzerine tüm üniversitelere bir yazı gönderdi.
Yazıda "Sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerin uygulanmasına karar verilmiştir" denildi. Bu yazıya göre, 2019-2020 eğitim yılı örgün eğitim yapılmadan tamamlanacaktır. Üniversitelerin, daha önceki uygulamalara paralel olarak, dönem sonu sınavları veya eğitim yılına ait diğer sınavları da uzaktan eğitim yoluyla online ortamda yapması gerekmektedir.
İŞTE YÖK'ÜN AÇIKLAMASI
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