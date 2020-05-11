Diyanet ne diyor? Kan vermek orucu bozar mı?
Corona virüsü salgını ve ramazan ayı sebebiyle birçok kişi kendisini evinde karantina altına aldı. Bu süreçte Kızılay kan stoklarında ciddi derecede azalma olduğunu açıkladı. Vatandaşlar ise kan vermenin oruca etkisi hakkında araştırma yapıyor. Peki, kan vermek orucu bozar mı? Diyanet ne diyor?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ramazan'da oruçlu iken kan verenin orucunun bozulmayacağını açıkladı. (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52). Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için tutulan orucun bozulacağını ifade etmektedir.
DİYANET KAN VERMEK HAKKINDA NE DİYOR?
Ramazan ayında kan vermenin orucu bozup bozmadığı ile ilgili olarak birbirine zıt iki farklı rivayet bulunmaktadır. Bu rivayetlerden birisine göre Peygamber Efendimiz (s.a.s.),"Hacamat yapanın ve o hacamatı yaptıranın yani vücuttan tedavi amacıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın tuttuğu orucu bozulur" buyurmuştur (Ebû Dâvûd, Savm, 28). Bir diğer rivayete göre de Resûlullah'ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı belirtilmiştir (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Savm, 29). Birbirine zıt olan her iki hadisi birlikte değerlendiren âlimlerin birçoğu, birinci hadisi "Hacamat yapan kişinin, kanı özel alet ile emerken ağzına kaçırabileceği, hacamat yaptıran ise kan verdiği için zayıf düşerek hasta olabileceği için oruçları bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalır, şeklinde yorumlamış ve bu sebeple kan alanın orucunun kesinlikle bozulacağı ancak ikinci hadisi esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varmışlardır.
- 11.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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