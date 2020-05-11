Bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan bayramı kaç gün? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ramazan bayramı bu yıl evlerden telefon, video konferans gibi yollar ile kutlanacak. Ramazan bayramı hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen vatandaşlar internet aracılığı ile araştırma yapıyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı'nın bitmesinin ardından Şevval ayı'nın ilk üç gününde kutlanmaktadır. Ramazan Bayramı, Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki 10 günlük zaman farkı nedeniyle her yıl bir önceki yıldan 10 11 gün daha önce kutlanıyor. Ramazan bayramı 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. Bayramın üçüncü ve son günü ise 26 Mayıs Salı günü kutlanacak.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?



Bilindiği üzere hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanmakta. Bu uygulama Mayıs Ayı içerisinde de devam edeceği için bayramın ilk günü yani 24 Mayıs Pazar günü sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olacak. Bayramdan önceki Salı günü ise 19 Mayıs ve 23 Nisan'daki gibi 19 Mayıs'ta da tatil ilan edilip Pazartesi de tatile dahil edilerek sokağa çıkma yasağının 4 güne tamamlanması bekleniyor.

BAYRAM NAMAZI CAMİDE KILINACAK MI?

Corona virüsü sebebiyle toplu ibadetler yasaklandı. Ramazan ayında her akşam kılınan Teravih namazları bu yıl evde kılınıyor. Ramazan bayramında da namaz camide kılınamayacak.