Bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan bayramı kaç gün? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
11 Mayıs 2020, Pazartesi
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tatili kaç gün olacak? bayramı kaç gün? Bayramda olacak mı?

Bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan bayramı kaç gün? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını hem dünya genelinde hem ülkemizde etkisini sürdürürken bayramının yaklaşmasıyla birlikte birçok vatandaş arama motorlarından hakkında araştırma yapıyor. Peki, bayram tatili kaç gün olacak? kaç gün? Bayramda olacak mı?

bayramı bu yıl evlerden telefon, video konferans gibi yollar ile kutlanacak. hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen vatandaşlar internet aracılığı ile araştırma yapıyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı'nın bitmesinin ardından Şevval ayı'nın ilk üç gününde kutlanmaktadır. Ramazan Bayramı, Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki 10 günlük zaman farkı nedeniyle her yıl bir önceki yıldan 10 11 gün daha önce kutlanıyor. Ramazan bayramı Pazar günü başlayacak. Bayramın üçüncü ve son günü ise 26 Mayıs Salı günü kutlanacak.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?


Bilindiği üzere hafta sonları uygulanmakta. Bu uygulama Mayıs Ayı içerisinde de devam edeceği için bayramın ilk günü yani 24 Mayıs Pazar günü sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olacak. Bayramdan önceki Salı günü ise ve 23 Nisan'daki gibi 19 Mayıs'ta da tatil ilan edilip Pazartesi de tatile dahil edilerek sokağa çıkma yasağının 4 güne tamamlanması bekleniyor.

BAYRAM NAMAZI CAMİDE KILINACAK MI?

Corona virüsü sebebiyle toplu ibadetler yasaklandı. Ramazan ayında her akşam kılınan Teravih namazları bu yıl evde kılınıyor. Ramazan bayramında da namaz camide kılınamayacak.

  1. 11.05.2020
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