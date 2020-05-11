Bayram harçlığı yardımı olacak mı? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi! Açık kapı...

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ortaya çıkan bir iddia arama motorlarında sorgulanıyor. İddiaya göre; 1000 TL yardım alanlar hariç geriye kalan bütün vatandaşlar için 400 TL, çocuklar için ise 100 TL bayram harçlığı verilecek. Peki; Açık Kapı bayram harçlığı olacak mı? Bayram harçlığı verilecek mi? İşte yanıtı...

ASILSIZ İDDİALARA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YANIT GELDİ

"Son günlerde bazı sosyal medya hesapları ve sosyal iletişim platformları üzerinden kasıtlı ve asılsız şekilde Valilik ve Kaymakamlıklarımızda bulunan Açık Kapı Birimleri üzerinden sosyal yardım dağıtıldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır.

Bakanlığımızca 2017 yılında kurgulanan ve etaplar halinde yaygınlaştırılarak bugün itibariyle 81 il Valiliğinde ve 161 ilçe Kaymakamlığında faaliyete geçirilen Açık Kapı birimlerinin temel görevi; Valilikler ve Kaymakamlıklar aracılığıyla sunulan kamusal hizmetlerle ilgili gerekli danısma ve yönlendirmeyi gerçekleştirmektedir. Valilik ve Kaymakamlıklardaki bürolara doğrudan ya da dijital ortamda (web sitesi veya e-devlet üzerinden) başvuru yapılabilen Açık Kapı birimlerinin yardım dağıtmak, sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi bir görevi kesinlikle bulunmamaktadır.

BAYRAM HARÇLIĞI YARDIMI OLACAK MI?

Devletimizin, Koronavirüs salgını ile yoğun şekilde mücadelede eden kurumlarının iş yükünü yönetilemez noktaya getirmeyi amaçladığı belli olan bu tür kötü niyetli paylaşımlarla dezenformasyona neden olanlar, koronavirüs salgını kapsamında alınarak başarıyla uygulanan tedbirler çerçevesinde olusan sosyal izolasyona zarar vermektedir.

'Emekli ve 1000 TL yardım alan vatandaşlar hariç geri kalan vatandaşlara, sigortalı veya sigortasız olduğuna bakılmaksızın 400 TL ve çocuklar için 100 TL bayram harçlığı verecek. www.acikkapi.gov.tr adresinden başvuru yapmanız gerekiyor' açıklamalarının gerçek olmadığına dair paylaşımda bulunan Eskişehir Valiliği, İçişleri Bakanlığının duyuru metnini yayımladı.

Yayımlanan metinde ise İçişleri Bakanlığı "Açık kapı biriminin temel görevi valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla sunulan kamusal hizmetlerle ilgili gerekli danışma ve yönlendirmeyi gerçekleştirmektedir. Valilik ya da kaymakamlıklara doğrudan ya da dijital ortamda başvuru yapılabilen Açık Kapı biriminin yardım dağıtmak gibi bir görevi kesinlikle bulunmamaktadır.

Devletimizin Korona virüs salgını ile yoğun şekilde mücadele eden kurumların iş yükü yönetilmeye noktaya getirmek amaçladığı belli olan bu tür paylaşımlarla kötü niyetli paylaşımlarla dezenformasyona neden olanlar , Korona virüs salgını kapsamında alınarak başarıyla uygulanan tedbirler çerçevesinde oluşan sosyal izolasyona zarar vermektedir. Sosyal medya ve iletişim guruplarında bu şekilde asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında Siber Suçlarla Mücadele birimlerimiz gerekli takibi yapmakta olup yapılacak tespitler üzerine gerekli suç duyurularında bulunulmuştur" açıklamalarında bulundu."