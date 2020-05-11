AVM'ler açıldı mı? AVM çalışma saatleri ne?

Normalleşme süreciyle birlikte bugün kapılarını açan AVM'ler, Sağlık Bakanlığınca açıklanan yeni tip corona virüsü (Covid- 19) tedbirleri kapsamında hizmet vermeye başladı.

İstanbul'daki bir AVM'de, girişlerde yetkili çalışanların ateş ölçüm testine tabi tutulan müşteriler, maskesiz ve yakın mesafede içeriye alınmıyor. Ateşi 38 dereceden yüksek olan müşteriler içeri kabul edilmezken, sağlık kuruluşuna gitmeleri isteniyor.

Bakanlık tarafından duyurulan "Kişi sayısı her 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacak" uygulaması AVM görevlilerinin uyarılarıyla sağlanıyor. AVM girişi, koridorlar ve açık olan mağaza önlerinde belirli aralıklara zemine konulan uyarılar, sosyal mesafe sınırlarının belirlenmesi için kullanılıyor.

Yeme-içme, oyun alanları, sinemalar, mescitler, oto yıkama ve vale hizmetlerinin kapalı olduğu AVM'de, ilk gün seyrek bir müşteri yoğunluğu olduğu göze çarpıyor. AVM yetkililerinin aktardığı bilgiye göre, mağazalar kendi inisiyatifleri dahilinde kepenk açacak. Bu sebeple ilk gün bazı dükkanların müşteri kabul ettiği görülürken, kapalı kalmayı tercih eden mağazalar yoğunlukta.

Kapı girişlerinde, tuvaletlerde, yürüyen merdiven ve asansörler gibi birçok yerde yer alan uyarı levhalarında corona virüsü ile ilgili bilgilendirme ve yapılması gerekenler müşterilere aktarılırken, AVM içinde yapılan anonslarla uyulması gereken hijyen kuralları sık aralıklarla hatırlatılıyor.

Sosyal mesafeyi korumak amacıyla asansörlerin kontrollü kullanıldığı AVM'de birçok noktada dezenfektan stantları yer alıyor. Ayrıca, AVM yönetimi mağazalarla hijyen önlemleri konusunda irtibat içinde olduklarını belirtirken, ihtiyacı olan müşteriler için maske temininde bulunacaklarını ifade etti. Öncelikle giyim, tekstil, ayakkabı, züccaciye ve parfümeri olacak şekilde alt, üst ve zemin katların kullanımı kademeli olarak devreye girecek.

Tüm çalışanların maske ve koruyucu eldivenle hizmet verdikleri AVM'de, yürüyen merdiven ve asansör gibi sık kullanılan alanlar dezenfeksiyon görevlilerince sık aralıklarla kontrol ediliyor. Ayrıca temizlik personeli kişisel koruyucu ekipman ve yüksek oranda alkol içeren temizlik malzemesi kullanıyor.

Merkezi havalandırma sisteminin hem ortak alanlarda hem de mağazalarda kullanılmasıyla sadece dışarıdan gelen temiz havanın tek bir kaynaktan AVM içerisine ulaştırılmasına özen gösteriliyor.

"VATANDAŞLAR KURALLARA UYARSA SIKINTI OLMAZ"

AVM'nin ilk gün misafirlerinden olan Murat Uğur, açılma kararını olumlu bulduğunu belirterek, "AVM'lerin kapatılması kendi tasarruflarında alınan doğru bir karardı. Şu an açılması tercihten ziyade zorunlu ve olumlu. Ekonominin bir şekilde işlemesi lazım, vatandaşlarımız da Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına riayet ederse herhangi bir sıkıntının çıkmayacağını düşünüyorum. Burada en önemli şey kurallara uyulması." dedi.

İlk gün alınan tedbirlerin yerinde olduğunu kaydeden Uğur, "Şu anda çok kalabalık yok. Girişten itibaren de güvenlik görevlileri olsun hijyen malzemelerinin kullanılması, dezenfektan noktalarının bulunması ve ateş ölçümlerinin yapılmasıyla tedbirler olumlu görünüyor. En önemlisi yığılmanın olmaması. Bu olmadığı takdirde sıkıntı olacağını düşünmüyorum." diye konuştu.

ANTALYA

"Turizmin başkenti" olarak nitelenen Antalya'da özellikle üstü açık alışveriş merkezlerinde yoğunluk oluştu. Görevliler, ateşi ölçülen müşteriyi el dezenfektanı da sıkarak içeri aldı.

Mağazalardaki personelin maske kullandığı, müşterilerin de mağazaları maske ve eldivenle gezdiği görüldü.

AVM'de gezen müşteriler, sosyal mesafeye uymaları yönünde sık sık anonslarla uyarıldı.

Sınırlı sayıda kişinin girmesine izin verilen AVM'lere, içeriden çıkan sayısı kadar müşteri alınmasına izin verildi.

İş yerlerinden alışveriş yapan müşteriler ödeme sıralarını önündeki kişi ile en az 1 metre mesafe olacak şekilde bekledi. Bazı iş yerleri zemine sosyal mesafe çıkartmaları yapıştırarak kasa önlerindeki sosyal mesafeyi ayarladı. Kasa önlerinde yığılma olmadığı görüldü.

MUĞLA



Muğla'da Covid-19 salgını nedeniyle geçici süre kapatılan AVM'ler de sabah saatlerinden itibaren müşteri kabulüne başladı.

AVM'lerde sosyal mesafe hassasiyeti gözetildi. Maske takma zorunluluğu olan müşteriler, ateşleri ölçüldükten sonra mağazalara alındı. Mağaza içinde gezen müşteriler, anonslarla tedbirlere uymaları için uyarıldı.

AVM'lerin büyüklüğü oranında içeriye müşteri kabul edildi. Belirli aralıklarla dezenfekte edilen AVM'deki iş yerlerinin girişlerine de dezenfektan bırakıldı.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da da alışveriş merkezleri bugün açılmasına rağmen, yoğunluk yaşanmadı. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uygun davrandığı görüldü.

Alışveriş merkezlerinde bulunan restoranlar, sinema salonları ve çocuk oyun alanları henüz hizmete açılmadı.

KAYSERİ

Kayseri'de kontrollü şekilde hizmete açılan AVM'lerde günün ilk saatlerinde yoğunluk yaşanmadı.

Mağazalardaki personelin maske kullandığı, müşterilerin de mağazaları maske ve eldivenle gezdiği görüldü.

Vatandaşlar, mağazalara kontrollü şekilde kabul edildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir'deki AVM'lerde vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra mağazalara alındı.

Az sayıda mağazanın açık olduğu görülürken vatandaşlar yeniden hizmete açılan iş yerlerini sosyal mesafe kurallarına uyarak gezdi.

Güvenlik görevlisi, mağaza çalışanları ve vatandaşlar da maske kullanımına özen gösterdi.

AVM ÇALIŞMA SAATLERİ NE?

Türkiye'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle geçici süre kapatılan 356 alışveriş merkezi AVM'ler açılış ve kapanış saatleri belli oldu. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş bazı firmaların 10.00-22.00, bazılarının da 11.00-21.00 saatlerinde hizmet verebileceğini dile getirdi.