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10 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Genel TFF'den flaş Futbola Dönüş Protokolü açıklaması!

Futbola Dönüş Protokolü'nün tam metnini yayınladı!

TFF Futbola Dönüş Protokolü'nün tam metnini yayınladı!

Türkiye Fedrasyonu, daha önce bir kısmını yayınladığı Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün tamamını yayınladı. Federasyon konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Öneri protokolünün lig hazırlık çalışmalarının henüz başında olunması sebebiyle açıklanmayan bölümleri hakkında kamuoyunda tartışmaların başlaması nedeni ile sağlık kurulumuz protokolün tamamını açıklama kararı almıştır" ifadelerine yer verdi.

resmi internet sitesi üzerinden, Sağlık Kurulu tarafından hazırlanan Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün tamamını yayınladı.

Federasyondan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

TFF Sağlık Kurulu, bazı kulüplerimizin liglerle ilgili nihai karar açıklanmadan antrenmanlara başlamış olmaları ve Pandemi sürecinin devam ediyor olmasını da göz önüne alarak 01/05/2020 tarihinde bir dizi önlemin de içinde bulunduğu futbola dönüş öneri protokolünün ilk kısmını açıklamıştır.

TFF Yönetim Kurulu'nun liglerin muhtemel başlama tarihi ile ilgili aldığı kararı 06/05/2020 tarihinde açıklaması ve diğer yandan öneri protokolünün lig hazırlık çalışmalarının henüz başında olunması sebebiyle açıklanmayan bölümleri hakkında kamuoyunda tartışmaların başlaması nedeni ile sağlık kurulumuz protokolün tamamını açıklama kararı almıştır.

Öneri Protokolünün tamamı bireysel antrenman, grup antrenmanı, takım antrenmanı, müsabaka dönemi başlıkları ile bu dönemlerin herhangi birinde şüpheli, olası veya pozitif vaka olması durumunda ne yapılabileceği ile ilgili önerileri içermektedir.

Bu protokol adından da anlaşılacağı üzere bir öneri paketidir.

Öneri Protokolünün İçişleri Bakanlığımızın ve Sağlık Bakanlığımızın Pandemi ile ilgili aldığı karar, yaptığı açıklama, genelge ve rehberleri ile çelişmesi halinde geçerli olan hiç kuşku yok ki bakanlıklarımızın konuyla ilgili kararlarıdır. Gereği ve bilgilendirme için kamuoyunun dikkatine saygı ile sunulur.









































  1. 10.05.2020
  2. Güncelleme: 10.05.2020 13:23
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