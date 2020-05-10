TFF Futbola Dönüş Protokolü'nün tam metnini yayınladı!
Türkiye Futbol Fedrasyonu, daha önce bir kısmını yayınladığı Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün tamamını yayınladı. Federasyon konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Öneri protokolünün lig hazırlık çalışmalarının henüz başında olunması sebebiyle açıklanmayan bölümleri hakkında kamuoyunda tartışmaların başlaması nedeni ile sağlık kurulumuz protokolün tamamını açıklama kararı almıştır" ifadelerine yer verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesi üzerinden, TFF Sağlık Kurulu tarafından hazırlanan Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün tamamını yayınladı.
Federasyondan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
TFF Sağlık Kurulu, bazı kulüplerimizin liglerle ilgili nihai karar açıklanmadan antrenmanlara başlamış olmaları ve Pandemi sürecinin devam ediyor olmasını da göz önüne alarak 01/05/2020 tarihinde bir dizi önlemin de içinde bulunduğu futbola dönüş öneri protokolünün ilk kısmını açıklamıştır.
TFF Yönetim Kurulu'nun liglerin muhtemel başlama tarihi ile ilgili aldığı kararı 06/05/2020 tarihinde açıklaması ve diğer yandan öneri protokolünün lig hazırlık çalışmalarının henüz başında olunması sebebiyle açıklanmayan bölümleri hakkında kamuoyunda tartışmaların başlaması nedeni ile sağlık kurulumuz protokolün tamamını açıklama kararı almıştır.
Öneri Protokolünün tamamı bireysel antrenman, grup antrenmanı, takım antrenmanı, müsabaka dönemi başlıkları ile bu dönemlerin herhangi birinde şüpheli, olası veya pozitif vaka olması durumunda ne yapılabileceği ile ilgili önerileri içermektedir.
Bu protokol adından da anlaşılacağı üzere bir öneri paketidir.
Öneri Protokolünün İçişleri Bakanlığımızın ve Sağlık Bakanlığımızın Pandemi ile ilgili aldığı karar, yaptığı açıklama, genelge ve rehberleri ile çelişmesi halinde geçerli olan hiç kuşku yok ki bakanlıklarımızın konuyla ilgili kararlarıdır. Gereği ve bilgilendirme için kamuoyunun dikkatine saygı ile sunulur.
- 10.05.2020
- Güncelleme: 10.05.2020 13:23
- Fenerbahçe yönetimi şaştı kaldı! Yıldız futbolcu ayrılmak istiyor
- Trabzonspor'un eski hocasının gözbebeği! Yıldız isim Beşiktaş'a...
- Harekat listesi hazır! Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer
- Dev proje ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye tam 59 transfer...
- Son dakika corona virüsü haberi: Corona virüsü sonrası şoke eden haber! Çocuklar...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
TFF Futbola Dönüş Protokolü'nün tam metnini yayınladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.