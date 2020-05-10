En güzel Anneler Günü mesajları! Anneler Günü şiirleri...

Bu yıl 10 Mayıs'ta kutlanan Anneler Günü, corona virüsü salgını nedeniyle uzaktan telefonla arayarak ya da mesajlaşarak geçiriliyor. Kullanıcılar da annelerine sevgilerini en güzel kelimelerle ifade etmek için "En güzel Anneler Günü mesajları" şeklinde aralamar yapıyor. İşte annelere gönderilebilecek güzel mesajlar...

*Mesafeler uzak olsa da yüreğim hep seninle canım annem... Anneler günün kutlu olsun.

*Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse annem derdim canım annem. Seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

*Üzerimdeki emeğini ödeyemem canım annem. Hep gül ve mutlu ol! Sen gülünce bahar gelir, sen gülünce güneş açar. Anneler günün kutlu olsun, bir gün değil seni her gün seviyorum.

*Bana karşılıksız sevgini verdin, her cefamı çektin hiç şikayet etmedin. Varlığın bana en büyük hediye, iyi ki benim annemsin. Anneler günün kutlu olsun!

*Dünyanın en güzel annesi, Anneler Günün kutlu olsun. Hayatımda olduğun için sana minnettarım. Bebekliğimden beri bana gösterdiğin sevgi, sabır ve nezaket için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum anneciğim!

*Anne kokusu huzurun adresi, bir gün değil her gün senin günün. Seni çok seviyorum annecim, anneler günün kutlu olsun!

*Bana her zaman doğruluğu ve dürüstlüğü öğütleyen bir tanecik annem yolun yolumsa sevginin ışıltısı ışığımdır.

*Hayatta tüm zorluklara karşı güçlü kalabilen ve bana da her zaman bunu öğütleyen en güzel önderim canım annem bugün senin günün kutlu olsun.

*Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Anneler günü kutlu olsun.

*Gözyaşlarımı dindiren, beni hayata getiren ve hayata bağlayan canım annem. Anneler günün kutlu olsun.

*Karşılıksız tek sevgi senin bize olan sevginmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum anne. Seni çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz anneciğim.

*Sevgi dolu bir annem var,

Dedemden kalan yadigar

Melek bakışlı, güler yüzlü

Tatlı mı tatlı bir annem var.