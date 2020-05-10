Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan duygulandıran Anneler Günü mesajı - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
10 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Başkan 'dan duygulandıran mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan duygulandıran Anneler Günü mesajı

Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı kutlanan için Başkan özel bir video paylaşımında bulundu ve tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. İşte 'ın o paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabında dolayısıyla yaptığı paylaşımda "İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

'ın iletisine eklediği videoda ise annesi Tenzile Erdoğan, şehit anneleri ile sağlık çalışanı annelerin görselleri yer aldı.

Videoda "Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, paylaşmayı ve hoşgörüyü bizlere öğreten, mutluluk ve huzur için en büyük gücümüz, cennetin ayakları altında olduğuna inandığımız, baş tacımız, ilk öğretmenimiz, ilk hamimiz, sığınağımız, ömürlerini ailelerine vakfeden, hürmetlerin en büyüğünü hak eden tüm annelerin, vatanımızın bekası için ciğerparelerini kara toprağa veren şehitlerimizin annelerinin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Anneler Günümüz kutlu olsun." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan ayrıca bir şehidin annesine yazdığı dörtlüğü de seslendirdi.

İŞTE BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN PAYLAŞIMI

  1. 10.05.2020
  2. Güncelleme: 10.05.2020 20:11
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan duygulandıran Anneler Günü mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA