Başkan Erdoğan'dan son dakika corona virüsü ve anneler günü açıklaması!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Gayrettepe-Kağıthane- İstanbul Havalimanı Metro Projesi Tüneli İlk Işık Töreni”ne video konferansla katıldı. Corona virüsü salgını ve anneler günü hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Durmak yok, corona virüsü vesaire bizi durdurmuyor, yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gayrettepe-Kağıthane- İstanbul Havalimanı Metro Projesi Tüneli İlk Işık Töreni"ne birazdan video konferansla Başkan Erdoğan, konuşmasında, "Ayaklarının altı öpülesi annelerimizin Anneler Günü'nü özellikle kutluyorum." ifadelerine yer verdi.
"İSTANBUL'UN DÜNYA ŞEHRİ ÖZELLİĞİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ"
Bu metro hattının devreye girmesiyle İstanbul Havalimanının ulaşım sorununun tamamen çözülmüş olacağını söyleyen Başkan Erdoğan, "İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayan bu metro hattıyla İstanbul'un dünya şehri özelliğini biraz daha güçlendiriyoruz." şeklinde konuştu.
"DURMAK YOK! CORONA VİRÜSÜ BİZİ DURDURMUYOR"
Başkan Erdoğan corona virüsü hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Durmak yok, corona virüsü vesaire bizi durdurmuyor, yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Gelişmiş devletlerin dahi çaresiz kaldığı salgın sürecini Türkiye olarak kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın ötesinde destek vererek yaşadık. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle inşallah son nefesimize kadar bu hizmet yarışını, çıtayı sürekli daha yükseğe taşıyarak devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, İstanbul'un gücüne ve potansiyeline inanmayan hiç kimsenin bu şehre layık olduğu hizmeti verebilme imkanının olmadığını söyledi.
"İSTANBUL'U HAK ETTİĞİ SEVİYEYE ÇIKARMANIN GAYRETİ İÇİNDEYİZ"
"İstanbul mazeret değil hizmet bekler." diyen Başkan Erdoğan, "İstanbul şehirlerden bir şehir değildir. Bu şehrin anlamını kavramak için sadece gözünüzle siluetine bakmanız yetmez. Ancak tüm kalbinizle bakarsanız bu şehre nüfuz edebilirsiniz." şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan, "Biz 40 yıldır bu şehrin hizmetindeyiz. 1994'ten beri Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak İstanbul'u hak ettiği seviyeye çıkarmanın gayreti içindeyiz." ifadelerini kullandı.
"SAĞLIK TURİZMİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"
Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki hastanelerle ilgili olarak Başkan Erdoğan, "Sağlık turizmine yönelik yurt dışından gelenler buraya uçaklarla, ambulans uçaklarla gelecekler ve buralarda tedavilerinden sonra uğurlayacağız." ifadelerini kullanarak, sağlık turizmini çok önemsediklerini söyledi.
Başkan Erdoğan, "Aşık olduğunuz zaman dağ falan dayanmıyor, aynı şekilde 70 metre yerin altında bütün bu tünelleri TBM'lerle delerek maksadımıza maksudumuza ulaşıyoruz." dedi.
- 10.05.2020
- Güncelleme: 10.05.2020 16:32
- Başkan Erdoğan'dan son dakika corona virüsü ve anneler günü açıklaması!
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