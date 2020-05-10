Anneler gününde şık jest! Bursa'da bir pilot uçaktan gül yağdırdı!

Bursa'da, 3 yıldır sportif havacılıkla ilgilenen Serdal Demirci isimli kişi, 2018 yılında kurulan Yunuseli Sivil Havacılık Derneği'ne (YUHSAD) bağlı olarak tek motorlu uçakla uçuş yapmaya başladı. Serdal Demirci, corona virüsü günlerinde olduğumuzdan dolayı 10 Mayıs Anneler Günü'nde Kahramanmaraş'ta oturan annesini göremedi.

GÖKYÜZÜNDEN ANNELERE GÜL VE KARANFİL

Anneler Günü'nü Bursa'da gökyüzünde kutlama kararı alan Demirci, uçuş öğretmeni Fevzi Ak ile birlikte 2 tek motorlu uçakla uçuş yaptı. Şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladıklarını belirten Demirci ve Ak, alçak uçuş gerçekleştirerek gökyüzünden karanfil ve gül yaprağı bıraktı.

ANNELER İÇİN GÜL SAÇTI

Herkesin havacılıkla tanışması için yoğun çalışma içinde olduklarını belirten Serdal Demirci, "İnsanlara sportif havacılığı sevdirmek adına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 2021 yılı içinde ciddi çalışmalar elde edeceğiz. YUSAD diye bir havacılık derneği kurduk. Herkesin havacılıkla tanışmasını istiyoruz. Bugün anneler gününe özel bir uçuş gerçekleştirdik. Kendi annemiz burada olmadığı için annelerimize özel bir alçak uçuş gerçekleştirip uçağımızın kelebek camından tüm annelere hitaben, başta şehit anneleri olmak üzere güller saçtık. Herkesin Anneler Günü'nü kutluyoruz." dedi.