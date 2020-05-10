Anneler gününde şık jest! Bursa'da bir pilot uçaktan gül yağdırdı! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
10 Mayıs 2020, Pazar
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Anneler gününde şık jest! 'da bir pilot uçaktan gül yağdırdı!

Anneler gününde şık jest! Bursa'da bir pilot uçaktan gül yağdırdı!

'da sebebiyle annelere jest yapmak isteyen bir pilot havadan gül ve karanfil yağdırdı. Kendi annesi başka şehirde olduğu için göremedi. Başka anneleri mutlu etti.

'da, 3 yıldır sportif havacılıkla ilgilenen isimli kişi, 2018 yılında kurulan Yunuseli Sivil Havacılık Derneği'ne (YUHSAD) bağlı olarak tek motorlu uçakla uçuş yapmaya başladı. Serdal Demirci, günlerinde olduğumuzdan dolayı 10 Mayıs 'nde Kahramanmaraş'ta oturan annesini göremedi.

GÖKYÜZÜNDEN ANNELERE GÜL VE KARANFİL

Anneler Günü'nü Bursa'da gökyüzünde kutlama kararı alan Demirci, uçuş öğretmeni Fevzi Ak ile birlikte 2 tek motorlu uçakla uçuş yaptı. Şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladıklarını belirten Demirci ve Ak, alçak uçuş gerçekleştirerek gökyüzünden karanfil ve gül yaprağı bıraktı.

ANNELER İÇİN GÜL SAÇTI

Herkesin havacılıkla tanışması için yoğun çalışma içinde olduklarını belirten Serdal Demirci, "İnsanlara sportif havacılığı sevdirmek adına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 2021 yılı içinde ciddi çalışmalar elde edeceğiz. YUSAD diye bir havacılık derneği kurduk. Herkesin havacılıkla tanışmasını istiyoruz. Bugün anneler gününe özel bir uçuş gerçekleştirdik. Kendi annemiz burada olmadığı için annelerimize özel bir alçak uçuş gerçekleştirip uçağımızın kelebek camından tüm annelere hitaben, başta şehit anneleri olmak üzere güller saçtık. Herkesin Anneler Günü'nü kutluyoruz." dedi.

  1. 10.05.2020
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