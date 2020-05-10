10 Mayıs TV'de ne var? Hadi be oğlum filminin konusu ne? Hadi be oğlum filmi oyuncuları kimler?
Corona virüsü salgını ve Ramazan ayı dolayısı ile birçok kişi evde kendisini karantina altına almış durumda. Karantina esnasında birçok kişi TV'de hangi filmlerin olduğunu araştırıyor. Bu akşam yayınlanacak Hadi be oğlum filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Tüm detaylar sinemaseverler tarafından araştırılıyor.
Hadi be oğlum filmi bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Film sinema severler tarafından oldukça merak edildi. Filmin oyuncuları, konusu gibi birçok detay internet aracılığı ile araştırılanlar arasında yer alıyor.
HADİ BE OĞLUM FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir balıkçı olan Ali, hayatını küçük oğlu Efe'ye adamıştır. Ali'nin bu hayatta tek tutunduğu dal oğlu Efe olsa da, Efe diğer çocuklardan farklıdır. İletişim sorunu olan Efe, gülüp oynayan, duyduklarına tepki verebilen bir çocuk değildir. Oğluyla bağ kurmaya çalıştıkça daha da yalnız hisseden Ali'nin en büyük isteği ise, oğlunun onu anladığını bilmektir. Babasının, annesinin ve sevdiği kadının anılarının yükünü de içinde taşıyan acılı babanın oğluna duyduğu sevgi, ikisinin de hayatını şekillendirecektir...
HADİ BE OĞLUM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Hadi be oğlum filminin oyuncu kadrosunda ünlü yıldızlar yer alıyor. Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi, Alihan Türkdemir, Yücel Erten, Feridun Düzağaç, Sezai Aydın gibi isimler filmde boy gösteriyor. Filmin yönetmen koltuğunda Bora Egemen oturuyor.
- 10.05.2020
- Güncelleme: 10.05.2020 17:37
- Cesc Fabregas'tan Ligue 1'in tescil edilmesine tepki
- 10 Mayıs TV'de ne var? Hokkabaz filminin konusu ne? Hokkabaz filmi oyuncuları kimler?
- Son dakika: TFF'den bir açıklama daha! Liglerin başlaması...
- Spider man 3 (Örümcek Adam 3) bu akşam ATV'de! Spider man 3 (Örümcek Adam 3) filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Saat kaçta?
- Başkan Erdoğan'dan son dakika corona virüsü ve anneler günü açıklaması!
- Açıkladılar! Fenerbahçe'nin Bjelica anlaşmasının şartları...
- Son dakika corona virüsü haberi: Korkulan oldu! İkinci dalga resmen başladı
- Sokağa çıkma yasağı esnetilen 65 üstü vatandaşlar uzun zaman sonra dışarı çıktılar!
- Ve Genk Onuachu için kararını verdi! Galatasaray ve transfer...
- Transfer görüşmesi başladı! Beşiktaş'ın golcüsü Göztepe'ye
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
10 Mayıs TV'de ne var? Hadi be oğlum filminin konusu ne? Hadi be oğlum filmi oyuncuları kimler? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.