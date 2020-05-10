10 Mayıs TV'de ne var? Hadi be oğlum filminin konusu ne? Hadi be oğlum filmi oyuncuları kimler? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
10 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel Hadi be oğlum filminin konusu ne?

10 Mayıs 'de ne var? Hadi be oğlum filminin konusu ne? Hadi be oğlum filmi oyuncuları kimler?

10 Mayıs TV'de ne var? Hadi be oğlum filminin konusu ne? Hadi be oğlum filmi oyuncuları kimler?

Corona virüsü salgını ve Ramazan ayı dolayısı ile birçok kişi evde kendisini karantina altına almış durumda. Karantina esnasında birçok kişi 'de hangi filmlerin olduğunu araştırıyor. Bu akşam yayınlanacak Hadi be oğlum filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Tüm detaylar sinemaseverler tarafından araştırılıyor.

Hadi be oğlum filmi bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Film sinema severler tarafından oldukça merak edildi. Filmin oyuncuları, konusu gibi birçok detay internet aracılığı ile araştırılanlar arasında yer alıyor.

HADİ BE OĞLUM FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir balıkçı olan Ali, hayatını küçük oğlu Efe'ye adamıştır. Ali'nin bu hayatta tek tutunduğu dal oğlu Efe olsa da, Efe diğer çocuklardan farklıdır. İletişim sorunu olan Efe, gülüp oynayan, duyduklarına tepki verebilen bir çocuk değildir. Oğluyla bağ kurmaya çalıştıkça daha da yalnız hisseden Ali'nin en büyük isteği ise, oğlunun onu anladığını bilmektir. Babasının, annesinin ve sevdiği kadının anılarının yükünü de içinde taşıyan acılı babanın oğluna duyduğu sevgi, ikisinin de hayatını şekillendirecektir...

HADİ BE OĞLUM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Hadi be oğlum filminin oyuncu kadrosunda ünlü yıldızlar yer alıyor. , Büşra Develi, Alihan Türkdemir, Yücel Erten, , Sezai Aydın gibi isimler filmde boy gösteriyor. Filmin yönetmen koltuğunda Bora Egemen oturuyor.

  1. 10.05.2020
  2. Güncelleme: 10.05.2020 17:37
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

10 Mayıs TV'de ne var? Hadi be oğlum filminin konusu ne? Hadi be oğlum filmi oyuncuları kimler? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA