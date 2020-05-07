TV'de ne var? Nİyazi Gül Dörtnala filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

Niyazi Gül Dörtnala filmi bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Film sinema severler tarafından oldukça merak edildi. Filmin oyuncuları, konusu gibi birçok detay internet aracılığı ile araştırılanlar arasında yer alıyor.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ KONUSU

Veteriner Hekim Profesör Niyazi Gül, kendince sakin bir hayat sürmektedir. Bir yandan üniversitede veterinerlik dersleri verirken, bir yandan da yardımcısı Hediye'nin desteğiyle dededen kalma mucizevi formülün eksik maddesini arar. Belalı aşıklar Sultan ve Rıza atlarını yarıştırmaya karar verip bir de Niyazi'nin hayvanlara güç veren formülünü duyunca işler karışır. Bir anda heyecan dolu olayların ortasına düşen Niyazi, formülün eksik maddesini ararken sürpriz maceralarla karşılaşacaktır.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ OYUNCULARI

Niyazi Gül Dörtnala filminin başrollerinde Ata Demirer, Demet Akbağ, Levent Ülgen, Şebnem Bozoklu, Ayşenil Şamlioğlu gibi ünlü isimler yer alıyor. Filmin yönetmenliğini Hakan Algül üstleniyor.