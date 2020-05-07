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07 Mayıs 2020, Perşembe
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TV'de ne var? filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

TV'de ne var? Nİyazi Gül Dörtnala filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

Corona virüsü salgını ve Ramazan ayı dolayısı ile birçok kişi evde kendisini karantina altına almış durumda. Karantina esnasında birçok kişi TV'de hangi filmlerin olduğunu araştırıyor. Bu akşam yayınlanan Niyazi Gül Dört Nala filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Tüm detaylar sinema severler tarafından araştırılıyor.

filmi bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Film sinema severler tarafından oldukça merak edildi. Filmin oyuncuları, konusu gibi birçok detay internet aracılığı ile araştırılanlar arasında yer alıyor.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ KONUSU

Veteriner Hekim Profesör Niyazi Gül, kendince sakin bir hayat sürmektedir. Bir yandan üniversitede veterinerlik dersleri verirken, bir yandan da yardımcısı Hediye'nin desteğiyle dededen kalma mucizevi formülün eksik maddesini arar. Belalı aşıklar Sultan ve Rıza atlarını yarıştırmaya karar verip bir de Niyazi'nin hayvanlara güç veren formülünü duyunca işler karışır. Bir anda heyecan dolu olayların ortasına düşen Niyazi, formülün eksik maddesini ararken sürpriz maceralarla karşılaşacaktır.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ OYUNCULARI

Niyazi Gül Dörtnala filminin başrollerinde , , , , Ayşenil Şamlioğlu gibi ünlü isimler yer alıyor. Filmin yönetmenliğini Hakan Algül üstleniyor.

  1. 07.05.2020
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