Tarzan Rıfkı filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?
Corona virüsü salgını ve Ramazan ayı dolayısı ile birçok kişi evde kendisini karantina altına almış durumda. Karantina esnasında birçok kişi TV'de hangi filmlerin olduğunu araştırıyor. Bu akşam yayınlanan Tarzan Rıfkı filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Tüm detaylar sinema severler tarafından araştırılıyor.
Tarzan Rıfkı filmi bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Film sinema severler tarafından oldukça merak edildi. Filmin oyuncuları, konusu gibi birçok detay internet aracılığı ile araştırılanlar arasında yer alıyor.
TARZAN RIFKI FİLMİ KONUSU
Sakarlığı ve beceriksizliği yüzünden, bir baltaya sap olamayan Rıfkı, kendini Tarzan sanmaktadır ve zamanının büyük çoğunluğu ormanda geçirmektedir. Rıfkı tesadüfler sonucu kendisini mafyanın içinde bulur. Bu kanunsuz adamlar Rıfkı'yı kendi kirli işlerinde kullanmak isterler. Ama sakarlığı yüzünden mafyanın bütün işlerini alt üst eden Rıfkı, sonunda mafya babasını da çileden çıkarır. Çareyi Rıfkı'yı ortadan kaldırmakta arayan mafya, akla gelmeyecek her türlü yola başvurur.
TARZAN RIFKI FİLMİ OYUNCULARI
Tarzan Rıfkı filminde, Kemal Sunal, Suna Yıldızoğlu, Ece Berkant, Sadettin Erbil gibi usta isimler yer alıyor.
- 07.05.2020
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