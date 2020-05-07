Son dakika: Maske satış fiyatı belli oldu! Maske ücreti ne kadar?
Ticaret Bakanlığı maskelerin satış fiyatını açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre; Cerrahi maskeler, adedi KDV dahil en fazla 1 TL olacak şekilde satışa sunulacak. Cerrahi maskeler ilk etapta standart 50'li paketler halinde satışa sunulacak olup, marketlerde de cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir. İşte tüm detaylar... | Son dakika corona virüsü habeleri
Hafta başında Kabine toplantısı sonrası açıklanan ücretli maske satışı için belirlenecek fiyat vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Ticaret Bakanlığından maske satış fiyatlarına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bakanlık, "Cerrahi maskeler, adedi KDV dahil en fazla 1 lira olacak şekilde satışa sunulacak" dedi. Maskeler ilk etapta 50'li paketler halinde satılacak.
8 MAYIS'TA MARKETLERDE DE BAŞLIYOR
Ticaret Bakanlığı, "8 Mayıs'ta İstanbul'da, akabinde büyükşehirlerden başlayarak diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maske satışı yapılabilecek" açıklamasında bulundu.
BAKANLIKTAN YAPILAN TAM AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından salgınla mücadelede normalleşme takviminin açıklandığı, 4 Mayıs 2020 tarihli Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar çerçevesinde cerrahi maskelerin perakende satış noktalarında satışı mümkün hale gelmiştir.
Bu çerçevede marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir. Hedefimiz en yaygın ağ ile vatandaşlarımızın en hızlı ve kolay bir şekilde cerrahi maskeleri temin etmesini sağlamaktır.
EN FAZLA 1 TL OLACAK
Cerrahi maskeler, adedi KDV dâhil en fazla 1 (bir) Türk Lirası olacak şekilde tüketicilerimize satışa sunulacaktır. Bu fiyatın üzerindeki satışlar "fahiş fiyat" olarak değerlendirilecektir.
Bu kapsamda, 8 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla ilk etapta, salgının en yoğun görüldüğü İstanbul'da, akabinde büyükşehirlerden başlamak üzere hızlı bir şekilde diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir.
Cerrahi maskeler ilk etapta standart 50'li paketler halinde satışa sunulacak olup, önümüzdeki haftadan itibaren maskelerin 10'lu standart paketler halinde de satışa sunulması çalışmaları devam etmektedir.
- 07.05.2020
- Güncelleme: 07.05.2020 13:57
- Fırat Altunmeşe kimdir? Hangi dizi ve filmlerde oynadı? Kaç yaşında?
- İşte sokağa çıkma yasağı olan iller!
- Son dakika: Maske satış fiyatı belli oldu! Maske ücreti ne kadar?
- Ahmet Ağaoğlu'ndan sert sözler! "Trabzonspor'un tavrı nettir"
- Corona virüsü önlemleri artıyor! Tükürmenin ardından bunlar da yasak
- Emre Bol: TFF çok zor bir kararın altına imza attı
- Kuruluş Osman 21. Bölüm Fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle
- Galatasaray'dan Luyindama paylaşımı! Çalışmalara başladı
- Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler 12-13-14 Haziran'da başlayacak
- Chebake: Önlemlerle ilgili şüphelerimiz var
- Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sürpriz hamle! İki isim yer değiştiriyor
- Corona virüsü zararı! Türkiye dahil '10 milyar euro...'
- Fenerbahçe'nin yıldızını ayartıyorlar! Sürpriz telefon...
- Emre Belözoğlu ilk transferlerini yapıyor! Göztepe'den 2 Türk...
- Corona virüsü için flaş gelişme! "Çin'de can kaybı..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Maske satış fiyatı belli oldu! Maske ücreti ne kadar? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.