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07 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Genel Son dakika: Maske satış fiyatı belli oldu!

Son dakika: belli oldu!

Son dakika: Maske satış fiyatı belli oldu!

Son dakika corona virüsü habeleri... maskelerin satış fiyatını açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre; Cerrahi maskeler, adedi dahil en fazla 1 TL olacak şekilde satışa sunulacak. Cerrahi maskeler ilk etapta standart 50'li paketler halinde satışa sunulacak olup, marketlerde de cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir. İşte tüm detaylar...

Hafta başında Kabine toplantısı sonrası açıklanan ücretli maske satışı için belirlenecek fiyat vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Ticaret Bakanlığından maske satış fiyatlarına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bakanlık, "Cerrahi maskeler, adedi dahil en fazla 1 lira olacak şekilde satışa sunulacak" dedi. Maskeler ilk etapta 50'li paketler halinde satılacak.

8 MAYIS'TA MARKETLERDE DE BAŞLIYOR

, "8 Mayıs'ta 'da, akabinde büyükşehirlerden başlayarak diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maske satışı yapılabilecek" açıklamasında bulundu.

BAKANLIKTAN YAPILAN TAM AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanımız Sayın tarafından salgınla mücadelede normalleşme takviminin açıklandığı, 4 Mayıs 2020 tarihli Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar çerçevesinde cerrahi maskelerin perakende satış noktalarında satışı mümkün hale gelmiştir.

Bu çerçevede marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir. Hedefimiz en yaygın ağ ile vatandaşlarımızın en hızlı ve kolay bir şekilde cerrahi maskeleri temin etmesini sağlamaktır.

EN FAZLA 1 TL OLACAK

Cerrahi maskeler, adedi KDV dâhil en fazla 1 (bir) Türk Lirası olacak şekilde tüketicilerimize satışa sunulacaktır. Bu fiyatın üzerindeki satışlar "fahiş fiyat" olarak değerlendirilecektir.

Bu kapsamda, 8 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla ilk etapta, salgının en yoğun görüldüğü İstanbul'da, akabinde büyükşehirlerden başlamak üzere hızlı bir şekilde diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir.

Cerrahi maskeler ilk etapta standart 50'li paketler halinde satışa sunulacak olup, önümüzdeki haftadan itibaren maskelerin 10'lu standart paketler halinde de satışa sunulması çalışmaları devam etmektedir.

  1. 07.05.2020
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