İzzet Altunmeşe'nin oğlu Fırat Altunmeşe kimdir? Hangi dizi ve filmlerde oynadı? Kaç yaşında? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
07 Mayıs 2020, Perşembe
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kimdir? Hangi dizi ve filmlerde oynadı? Kaç yaşında?

Fırat Altunmeşe kimdir? Hangi dizi ve filmlerde oynadı? Kaç yaşında?

dizisiyle tanınan 'nin hayatı merak konusu oldu. Türk sanatçısı 'nin oğlu olan Fırat Altunmeşe kimdir? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Ünlü Türk sanatçısı 'nin oğlu olan 'nin hayatı merak konusu oldu.

FIRAT ALTUNMEŞE KİMDİR?

Fırat Altunmeşe, 16 Mart 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altunmeşe'nin oğlu olan Fırat Altunmeşe aslen 'lıdır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde eğitimini iki sene sonunda bıraktı. Bir ara rap şarkı da yapan Fırat Altunmeşe, İstanbul'da Craft oyunculuk atölyesinde özel oyunculuk dersleri aldı.

İlk olarak Vicdan isimli dizide rol alan ve ardından Kaçak Gelinler dizisinde Can karakterini canlandıran Fırat Altınmeşe, şimdilerde dizisinde rol almaktadır.

  1. 07.05.2020
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