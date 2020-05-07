Fırat Altunmeşe kimdir? Hangi dizi ve filmlerde oynadı? Kaç yaşında?
Mucize Doktor dizisiyle tanınan Fırat Altunmeşe'nin hayatı merak konusu oldu. Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altunmeşe'nin oğlu olan Fırat Altunmeşe kimdir? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altunmeşe'nin oğlu olan Fırat Altunmeşe'nin hayatı merak konusu oldu.
FIRAT ALTUNMEŞE KİMDİR?
Fırat Altunmeşe, 16 Mart 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altunmeşe'nin oğlu olan Fırat Altunmeşe aslen Diyarbakır'lıdır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde eğitimini iki sene sonunda bıraktı. Bir ara rap şarkı da yapan Fırat Altunmeşe, İstanbul'da Craft oyunculuk atölyesinde özel oyunculuk dersleri aldı.
İlk olarak Vicdan isimli dizide rol alan ve ardından Kaçak Gelinler dizisinde Can karakterini canlandıran Fırat Altınmeşe, şimdilerde Mucize Doktor dizisinde rol almaktadır.
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