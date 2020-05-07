Binlerce örenci tarafından merakla beklenen sınavlardan biri olan AÖF sınavlarının akıbeti merak konusu oldu. AÖF sınav sonuçları hakkında birçok arama yapılıyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Corona virüsü salgını sebebiyle binlerce öğrenci online olarak sınavlara giriyor. Özellikle AÖF sınav sonuçları merak konusu oldu. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Normal şartlarda sınavın ardından 2 hafta içerisinde açıklanan sınav sonuçlarının uzaktan yapılan sınav için ne zaman açıklanacağı belli değil. AÖF tarafından konuyla ilgili açıklama gelir gelmez detaylar haberlerimizde yer alacak.
- 07.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Binlerce öğrencinin katıldığı AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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