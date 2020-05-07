Binlerce öğrencinin katıldığı AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
07 Mayıs 2020, Perşembe
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Binlerce öğrencinin katıldığı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce öğrencinin katıldığı AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce örenci tarafından merakla beklenen sınavlardan biri olan sınavlarının akıbeti merak konusu oldu. AÖF sonuçları hakkında birçok arama yapılıyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Corona virüsü salgını sebebiyle binlerce öğrenci online olarak sınavlara giriyor. Özellikle sonuçları merak konusu oldu. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Normal şartlarda sınavın ardından 2 hafta içerisinde açıklanan sınav sonuçlarının uzaktan yapılan sınav için ne zaman açıklanacağı belli değil. AÖF tarafından konuyla ilgili açıklama gelir gelmez detaylar haberlerimizde yer alacak.

  1. 07.05.2020
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