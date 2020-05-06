Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş açıklama! Maçlar şifresiz mi oynanacak? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Son dakika: Başkanı 'den flaş açıklama! Maçlar şifresiz mi oynanacak?

Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş açıklama! Maçlar şifresiz mi oynanacak?

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınıs sebebiyle 'e ara verilmişti. Başkanı yaptığı açıklama ile Süper Lig'in akıbetini açıkladı. Süper Lig ne zaman başlayacak? Maçlar şifresiz mi oynanacak? Detaylar haberimizde...

Başkanı Corona virüsü sebebiyle ertelenen 'in kaderini belirleyen tarihi bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Nihat Özdemir, Süper Lig'in başlayacağı tarihi ve maçları şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı konularında açıklamalarda bulundu.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Şimdilik olmak kaydıyla ertelenen tüm profesyonel liglerimiz ve amatör liglerimizi 12-13 ve 14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık." ifadelerini kullanarak Süper Lig'in başlayacağı tarihi açıkladı.

MAÇLAR ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

TFF Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada, "Türkiye Kupası'nda 3 maçımız kaldı. Yayıncı kuruluşlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Kalan 4 takımla da görüşüyoruz. Yakında karar alıp açıklayacağız. Türkiye Kupası maçlarımız şifresiz yayınlanıyor ama beIN çok büyük bir para ödüyor. Bu para da reklam gelirleri ve kutu satımından geliyor. Haklı olarak şifresiz olarak yayınladıkları halde hukuksal zorluklar ortaya çıkabilir. Bazı insanlar para vermiş. Bazı insanlar da para vermeden evlerinden maç izliyor olacaklar. Hukuksal biz konu doğabilir buradan. Bunun kararını beIN SPORTS verecektir. Bazı maçlarda insanlar cafe ve restoranlarda kalabalık şekilde izlemek isteyebilir. Bunlarla ilgili de önlemler alınacaktır." ifadelerini kullandı.

  1. 06.05.2020
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