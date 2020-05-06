Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş açıklama! Maçlar şifresiz mi oynanacak?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınıs sebebiyle Süper Lig'e ara verilmişti. TFF Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklama ile Süper Lig'in akıbetini açıkladı. Süper Lig ne zaman başlayacak? Maçlar şifresiz mi oynanacak? Detaylar haberimizde...
TFF Başkanı Nihat Özdemir Corona virüsü sebebiyle ertelenen Süper Lig'in kaderini belirleyen tarihi bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Nihat Özdemir, Süper Lig'in başlayacağı tarihi ve maçları şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı konularında açıklamalarda bulundu.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Şimdilik olmak kaydıyla ertelenen tüm profesyonel liglerimiz ve amatör liglerimizi 12-13 ve 14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık." ifadelerini kullanarak Süper Lig'in başlayacağı tarihi açıkladı.
MAÇLAR ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?
TFF Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada, "Türkiye Kupası'nda 3 maçımız kaldı. Yayıncı kuruluşlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Kalan 4 takımla da görüşüyoruz. Yakında karar alıp açıklayacağız. Türkiye Kupası maçlarımız şifresiz yayınlanıyor ama beIN SPORTS çok büyük bir para ödüyor. Bu para da reklam gelirleri ve kutu satımından geliyor. Haklı olarak şifresiz olarak yayınladıkları halde hukuksal zorluklar ortaya çıkabilir. Bazı insanlar para vermiş. Bazı insanlar da para vermeden evlerinden maç izliyor olacaklar. Hukuksal biz konu doğabilir buradan. Bunun kararını beIN SPORTS verecektir. Bazı maçlarda insanlar cafe ve restoranlarda kalabalık şekilde izlemek isteyebilir. Bunlarla ilgili de önlemler alınacaktır." ifadelerini kullandı.
- 06.05.2020
- Fenerbahçe resmi teklifini yaptı! Yeni teknik direktör...
- Fenerbahçe de istemişti! Sezon sonu Aslan oluyor
- Galatasaray'da büyük kriz! Tam 93 milyon TL...
- Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gizli savaşı duyuruldu! Transfer...
- Son dakika corona virüsü haberi: Müjdeli haber geldi! Virüs aşısı insanlara verilmeye başlandı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş açıklama! Maçlar şifresiz mi oynanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.