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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Maskeler kaç paraya satılacak? Fiyatı ne kadar? İşte cevabı

Maskeler kaç paraya satılacak? Fiyatı ne kadar? İşte cevabı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın satışını serbest bırakması sonrasında en çok merak edilen konu satış fiyatlarının ne kadar olacağıydı... Buna göre Ticaret Bakanlığı ve Medikal sektörü temsilcileri toplantısı öncesinde yapılan düzenlemeye göre maske satışının tavan fiyatı belli oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ' satışına izin verileceği' açıklamasının ardından medikal sektörü temsilcileri ile Ticaret Bakanlığı bir araya gelerek detayları belirledi.

Türkiye gazetesinden Osman Çobanoğlu'nun haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'maske satışına izin verileceği' açıklamasının ardından medikal sektörü temsilcileri ile Ticaret Bakanlığı bir araya gelerek detayları belirledi.
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İŞTE MASKE TAVAN FİYATI

Maskelerin, eczanelerin yanı sıra marketlerde de satılabilmesi için bir genelge hazırlanıyor. Erdoğan'ın onayına sunulacak olan düzenlemeye göre, maske satışında üst limit 1 TL olacak. Satışın başlamasıyla birlikte Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, sıkı denetime başlayacak. Alım gücü olmayanlara maske dağıtımı sürecek.

Vatandaş, tavan fiyatın üzerinde satış yapanları ihbar edebilecek. Bu arada Türk Eczacıları Birliği Genel Başkanı Erdoğan Çolak, cerrahi ve bez maskelerin sağlık otoritesince belirlenecek tavan fiyatla satılmasının uzun süredir talepleri olduğunu belirterek "Yeni fırsatçılara ve koruyuculuk taşımayan maske satanlara açık kapı bırakmamak için, ücretli maskelerin sadece eczanelerden verilmesi şart" dedi.

Eczanelerden 55 milyona yakın maske dağıtımı yapılmıştı. Şu anda günlük maske üretimi 12 milyona ulaşmış durumda.

  1. 06.05.2020
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