Maske satışı nasıl yapılacak? Maske nerelerde satılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
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satışı nasıl yapılacak? Maske nerelerde satılacak? açıkladı!

Maske satışı nasıl yapılacak? Maske nerelerde satılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

salgını hakkında açıklamalarda bulunan , çok merak edilen satışı hakkında detaylı bilgilendirme yaptı. Peki, maske satışı nasıl yapılacak? Maske nerelerde satılacak? İşte tüm detaylar...

basın toplantısının soru cevap kısmında satışları hakkında konuştu.

MASKE SATIŞI NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni bir normalleşme sürecine giriyoruz. Bu sürecin 2. dönemi. Bizim kontrollü sosyal hayat olarak tanımladığımız bu dönemde maskeye ihtiyacın daha fazla olacağını biliyoruz. Dışarıya kimsenin maskesiz çıkmasını uygun görmüyoruz. 20-65 yaş için 10 günde bir 5'li ücretsiz paket uygulamamız vardı. Şuana kadar dağıtım yapılan maske sayısı 160 milyonu buldu." ifadelerini kullandı.

MASKE SATIŞI NERELERDEN YAPILACAK?

"İhtiyacı daha fazla olabilecek vatandaşlarımız olacak bu dönemde. Yüksek fiyat olmaması kaydı ile bir fiyatın belirlendiği bir dönem olacak. Ücretsiz mesajla verilen maskeler dışında vatandaşın ihtiyacının olması durumunda eczanelerden, marketlerden ve birçok yerden alabilmelerinin önü açıldı. O da yarın, en geç cuma günü Ticaret Bakanlığımızın bir açıklaması olacak." ifadeleri kullanıldı.

  1. 06.05.2020
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