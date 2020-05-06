BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler yer alıyor? BİM 8 Mayıs 2020 indirimli ürün kataloğunda hangi ürünler var? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler yer alıyor?

BİM kataloğunda hangi ürünler yer alıyor? BİM 8 Mayıs 2020 indirimli ürün kataloğunda hangi ürünler var?

BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler yer alıyor? BİM 8 Mayıs 2020 indirimli ürün kataloğunda hangi ürünler var?

Genelde cuma günleri ürünlerini satışa çıkaran BİM, aldığı karar ile aktüel indirimli ürünlerini bugün satışa sunmaya karar verdi. BİM 8 Mayıs 2020 kataloğunda yer alan ürünler 6 Mayıs tarihinde satışa çıktı. Peki, BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler yer alıyor?

BİM 6 Mayıs indirimli ürünler bugün satışta sunuldu. BİM bilindiği gibi Cuma günleri aktüel ürünleri satışa sunuyordu. Fakat BİM'den açıklama yapıldı.

BİM 6 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Meizu Cep Telefonu 799 TL.

Jabra Titanyum Siyah Kablosuz Kulaklık 499 TL.

2 yıl garantili Casio Dijital Saat 125 TL

Intense 10000 mAh Taşınabilir Şarj Aleti 69,90 TL.

Büyük Haşere Öldürücü 89 TL

Tefal Buhar Kazanlı Ütü 649 TL.

Tefal Buharlı Ütü 199 TL.

Kumtel Cam Set Üstü Ocak 329 TL.

Soley Çift Kişik Nevresim Takımı 99,90 TL.

Soley Tek Kişilik Nevresim Takımı 79,90 TL.

Decorista Masa Örtüsü 9,95 TL.

Aksesuar ve Aynalı Takı Dolabı 129 TL.

Katlanabilir Masa 75 TL.

Rattan Görünümlü Sandalye 59,90 TL.

Rattan Görünümlü Tabure 9,95 TL

Dekoratif Duvar Aynası 99 TL.

Pilsan Ayaklı Basketbol Potası 34,90 TL.

Oyuncak Şato 29,90 TL

Eğitici Dev Yer Puzzle 14,90 TL

2'li Kamyon Seti 17,90 TL.

Aktivite Kitapları 3,95 TL

Swarovski Taşlı Kadın Kolye 32,50 TL

Paşabahçe Bistro Sürahi 11,90 TL

Mehtap Karnıyarık Tencere 69,90 TL

Lava Kulplu Izgara Tava 59,90 TL.

Mehtap 22cm Derin Tencere 59,90 TL.

Zenker Kek Kalıbı çeşitleri 39,90 TL.

Tefal Manuel Rondo 69,90 TL

Tefal Cook N Clean Tava 59,90 TL.

Tefal Blender Seti 199 TL

Pratik Termos Bardaklı Filtre Kahve Makinesi 99,90 TL.

Chef's 2'li Tava Seti 36,95 TL.

Luminarc 18 Parça Yemek Seti 129 TL.

Lava Döküm Karnıyarık Tenceresi 169 TL.

  1. 06.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler yer alıyor? BİM 8 Mayıs 2020 indirimli ürün kataloğunda hangi ürünler var? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA