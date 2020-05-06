6 Mayıs altın fiyatları! 6 Mayıs Gram ve çeyrek altın ne kadar? Yarım altın fiyatları

Altın fiyatları 6 Mayıs Çarşamba günü vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Özellikle ay başı maaşını alan ve altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarını araştırıyor.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın fiyatları geçtiğimiz güne 385 lira seviyesinden başlamıştı. Bugün düşüş gösteren gram altın fiyatları serbest piyasada 388 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın serbest piyasada 629 lira alış ve 644 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.



Yarım Altın

1.273,40

Cumhuriyet altın:

Alış: 2.586,00 lira

Satış: 2.628,00 lira