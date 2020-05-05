Whatsapp'a beklenen özellik sonunda geliyor! Çoklu oturum özelliği ne işe yarar?
Dünyanın en çok kullanılan mobil uygulaması Whatsapp'a uzun süredir talep edilen bir özellik geliyor. Whatsapp, en büyük rakibi olarak görülen Telegram ile arayı tekrar açmak adına kendisini devamlı güncelliyor. Çoklu oturum özelliği yakında Whatsapp'a gelecek.
WhatsApp'ı kullanan birçok kişi tarafından telep edilen bir özellik sonunda getiriliyor. Şirketin geçtiğimiz haftalarda çoklu cihaz desteği özelliğini test etmeye başladığı iddia edildi. Söz konusu yeni özellik ile ilgili yeni ipuçları ortaya çıktı.
WHATSAPP'A ÇOKLU OTURUM GELİYOR
Webetainfo isimli platformda yer alan bilgilere göre Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp çoklu cihaz desteği özelliğini test etmeye başladı. Daha önce de bu özelliğin geleceğine dair haberler çıkmıştı. Söz konusu yeni özellik ile ilgili yeni ipuçları ortaya çıktı. Söz konusu özelliğin oturum ekranına bakıldığında yeni bir cihazda oturum açarken mobil veriyi mi yoksa Wi-Fi'yi mi kullanacağınız soruluyor. Tercihinizi mobil veriden yana kullanmanız halinde "veri planınızdan büyük miktarda kullanımda bulunulabileceği" uyarısı ile karşılaşılıyor. Bunun sohbet geçmişi, resimler gibi verilerinizin yeni cihaza aktarılacağı anlamına gelebileceği belirtiliyor.
- 05.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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