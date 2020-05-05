ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den sınavlar hakkında son dakika açıklaması! YKS nasıl yapılacak?
Corona virüsü salgını sebebiyle ülkemizde birçok sınav ertelendi. Okullar uzaktan eğitime geçiş yaptı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla sınav tarihlerinde değişiklikler oldu. Bu gelişmenin ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamalarda bulundu. Peki, YKG, LGS ve Askeri öğrenci sınavı nasıl yapılacak?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada "YKS ve askeri öğrenci sınavında adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar dezenfektan ve kolonya getirebilecek" dedi.
YKS'DE SOSYAL MESAFEYE UYGUN OTURMA DÜZENİ
ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacak. Sınav salonlarında oturma düzenleri, sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacak"
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