ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den sınavlar hakkında son dakika açıklaması! YKS nasıl yapılacak? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
05 Mayıs 2020, Salı
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Başkanı 'den sınavlar hakkında son dakika açıklaması! nasıl yapılacak?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den sınavlar hakkında son dakika açıklaması! YKS nasıl yapılacak?

Corona virüsü salgını sebebiyle ülkemizde birçok sınav ertelendi. Okullar uzaktan eğitime geçiş yaptı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla sınav tarihlerinde değişiklikler oldu. Bu gelişmenin ardından Başkanı açıklamalarda bulundu. Peki, YKG, ve Askeri öğrenci sınavı nasıl yapılacak?

Başkanı yaptığı açıklamada " ve askeri öğrenci sınavında adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar dezenfektan ve kolonya getirebilecek" dedi.

YKS'DE SOSYAL MESAFEYE UYGUN OTURMA DÜZENİ

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacak. Sınav salonlarında oturma düzenleri, sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacak"

ÖSYM BAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI

  1. 05.05.2020
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