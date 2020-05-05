İngiltere ve İtalya'da ölüm sayıları artıyor! Corona virüsünden İngiltere'de 29 bin 427 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
05 Mayıs 2020, Salı
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ve 'da ölüm sayıları artıyor! Corona virüsünden İngiltere'de 29 bin 427 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti

İngiltere ve İtalya'da ölüm sayıları artıyor! Corona virüsünden İngiltere'de 29 bin 427 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti

salgını 'de çıktığı ilk günden bu yana etkisini hızla sürdürmeye devam ediyor. Özellikle Amerika ve 'da binlerce kişi yaşamını yitirdi. son ölümlerin ardından corona virüsü ile en çok ölüm yaşanan Avrupa ülkesi haline geldi.

, nedeniyle hayatını kaybedenlerin resmi sayısının 29 bin 427'ye yükselmesiyle 'da en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu.

İNGİLTERE VE İTALYA BAŞTA OLMAK ÜZERE AVRUPADA SAYI ARTIYOR

İngiltere, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin resmi sayısının 29 bin 427'ye yükseldi. İtalya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi.

TÜRKİYE NORMALLEŞME SÜRECİNDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Mayıs Salı günü vaka ve ölüm sayıları açıkladı. 5 Mayıs Salı günü 33 bin 283 test yapıldı. Bu testlerde bin 832 vakaya rastlandı. 59 vatandaşımız hayatını kaybederken, 5 bin 119 kişi sağlığına kavuştu. Tabloya göre, toplam test sayısı 1 milyon 204 bin 421, toplam vaka sayısı 129 bin 491, toplam vefat sayısı 3 bin 520, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 338, toplam entübe hasta sayısı 707, toplam iyileşen hasta sayısı 73 bin 285 oldu.

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  1. 05.05.2020
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