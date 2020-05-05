İngiltere, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin resmi sayısının 29 bin 427'ye yükselmesiyle Avrupa'da en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu.

İNGİLTERE VE İTALYA BAŞTA OLMAK ÜZERE AVRUPADA SAYI ARTIYOR

İngiltere, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin resmi sayısının 29 bin 427'ye yükseldi. İtalya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi.

TÜRKİYE NORMALLEŞME SÜRECİNDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Mayıs Salı günü vaka ve ölüm sayıları açıkladı. 5 Mayıs Salı günü 33 bin 283 test yapıldı. Bu testlerde bin 832 vakaya rastlandı. 59 vatandaşımız hayatını kaybederken, 5 bin 119 kişi sağlığına kavuştu. Tabloya göre, toplam test sayısı 1 milyon 204 bin 421, toplam vaka sayısı 129 bin 491, toplam vefat sayısı 3 bin 520, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 338, toplam entübe hasta sayısı 707, toplam iyileşen hasta sayısı 73 bin 285 oldu.

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