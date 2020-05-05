Corona virüsüne karşı maske satışı serbest mi? Maske satış yasağı kalktı mı? Eczaneden parayla maske alınabiliyor mu? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
05 Mayıs 2020, Salı
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Corona virüsüne karşı satışı serbest mi? Maske satış yasağı kalktı mı? Eczaneden parayla maske alınabiliyor mu?

Corona virüsüne karşı maske satışı serbest mi? Maske satış yasağı kalktı mı? Eczaneden parayla maske alınabiliyor mu?

salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında satışları yasaklanmış, tarafından gönderilen kodlar ile eczanelerden maske temin edilebiliyordu. Başkan kabine toplantısının ardından konu hakkında yeni kararları açıkladı. Peki, maske satışı serbest mi? Maske satış yasağı kalktı mı? Eczaneden parayla maske alınabiliyor mu?

salgınına karşı en önemli önlemlerden biri olan ve maske satışları hakkında konuşan Başkan yeni kararları açıkladı.

MASKE SATIŞI SERBEST Mİ? MASKE SATIŞ YASAĞI KALKTI MI?

Maske satışının belirlenecek olan yerlerde gerçekleşeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hususta denetimin de yer alacağını ifade etti.

Başkan Erdoğan, "Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske ve bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Bir üst fiyat belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Maske takmak zorunlu. Bu konu hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda gerekli açıklamayı yaparak halkı bilinçlendirmişti.

Başkan Erdoğan, "Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. Şehirlerimizde tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbirler yarından itibaren İl Pandemi Kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil, tüm kamuya ait mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az üç adım olarak riayet edilecektir. Aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar uygulanacaktır." ifadelerine yer verdi.

  1. 05.05.2020
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