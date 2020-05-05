Corona virüsüne karşı maske satışı serbest mi? Maske satış yasağı kalktı mı? Eczaneden parayla maske alınabiliyor mu?
Corona virüsü salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında maske satışları yasaklanmış, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen kodlar ile eczanelerden maske temin edilebiliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından konu hakkında yeni kararları açıkladı. Peki, maske satışı serbest mi? Maske satış yasağı kalktı mı? Eczaneden parayla maske alınabiliyor mu?
Corona virüsü salgınına karşı en önemli önlemlerden biri olan maske ve maske satışları hakkında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni kararları açıkladı.
MASKE SATIŞI SERBEST Mİ? MASKE SATIŞ YASAĞI KALKTI MI?
Maske satışının belirlenecek olan yerlerde gerçekleşeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hususta denetimin de yer alacağını ifade etti.
Başkan Erdoğan, "Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske ve bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Bir üst fiyat belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?
Maske takmak zorunlu. Bu konu hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda gerekli açıklamayı yaparak halkı bilinçlendirmişti.
Başkan Erdoğan, "Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. Şehirlerimizde tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbirler yarından itibaren İl Pandemi Kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil, tüm kamuya ait mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az üç adım olarak riayet edilecektir. Aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar uygulanacaktır." ifadelerine yer verdi.
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