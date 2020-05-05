Açıköğretim Lisesi sınav takvimi! AÖL sınav tarihleri ne? Açıköğretim lisesi sınav tarihleri belli oldu mu? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
05 Mayıs 2020, Salı
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Lisesi takvimi! AÖL sınav tarihleri ne? Açıköğretim lisesi sınav tarihleri belli oldu mu?

Açıköğretim Lisesi sınav takvimi! AÖL sınav tarihleri ne? Açıköğretim lisesi sınav tarihleri belli oldu mu?

Bİnlerce öğrencinin merakla beklediği haber geldi. salgını sebebiyle ertelenen sınavlar arasında yer alan lisesi sınavlarının yeni tarihi belli oldu. Peki, AÖL tarihleri ne?

2019-2020 Eğitim yılında Lisesi 2. Dönem sınavlarının Mart ayında yapılması planlanıyordu. Ancak tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan corona virüs salgını nedeniyle açık lise sınavları Eylül ayına ertelenmişti.

AÖL SINAV TARİHLERİ 2020

21-22 Mart 2020 tarihlerinde yapılması planlanan ancak salgını sebebiyle Eylül ayına ertelendiği duyurulan Okulları 2. Dönem Sınavları 04-05 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

AÖL KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Açık Öğretim Okulları 3.Dönem Kayıt İşlemleri ileri bir tarihe ertelendi. Kayıt tarihleri belli olduğunda ayrıca duyuru yapılacaktır.

  1. 05.05.2020
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