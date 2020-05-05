Açıköğretim Lisesi sınav takvimi! AÖL sınav tarihleri ne? Açıköğretim lisesi sınav tarihleri belli oldu mu?
Bİnlerce öğrencinin merakla beklediği haber geldi. Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen sınavlar arasında yer alan Açıköğretim lisesi sınavlarının yeni tarihi belli oldu. Peki, AÖL sınav tarihleri ne?
2019-2020 Eğitim yılında Açıköğretim Lisesi 2. Dönem sınavlarının Mart ayında yapılması planlanıyordu. Ancak tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan corona virüs salgını nedeniyle açık lise sınavları Eylül ayına ertelenmişti.
AÖL SINAV TARİHLERİ 2020
21-22 Mart 2020 tarihlerinde yapılması planlanan ancak corona virüsü salgını sebebiyle Eylül ayına ertelendiği duyurulan Açık Öğretim Okulları 2. Dönem Sınavları 04-05 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.
AÖL KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
Açık Öğretim Okulları 3.Dönem Kayıt İşlemleri ileri bir tarihe ertelendi. Kayıt tarihleri belli olduğunda ayrıca duyuru yapılacaktır.
- 05.05.2020
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