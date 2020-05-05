5 Mayıs altın fiyatları! 5 Mayıs Gram ve çeyrek altın ne kadar? Yarım altın fiyatları - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
05 Mayıs 2020, Salı
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5 Mayıs altın fiyatları! 5 Mayıs Gram ve ne kadar? fiyatları

5 Mayıs altın fiyatları! 5 Mayıs Gram ve çeyrek altın ne kadar? Yarım altın fiyatları

Altın fiyatları 5 Mayıs günü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çeyrek ve fiyatları 5 Mayıs Salı gününe düşüş göstererek başladı. Yatırımcılar merak içerisinde "5 Mayıs Gram ve ne kadar? fiyatları ne kadar?" şeklinde araştırma yapıyor.

Altın fiyatları 5 Mayıs günü vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Özellikle ay başı maaşını alan ve altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarını araştırıyor.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?


fiyatları geçtiğimiz güne 386 lira seviyesinden başlamıştı. Bugün düşüş gösteren gram altın fiyatları serbest piyasada 385 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

serbest piyasada 618 lira alış ve 632 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet Altını


2.466,90


2.524,90


Yarım Altın


1.233,40


1.264,40

  1. 05.05.2020
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