5 Mayıs altın fiyatları! 5 Mayıs Gram ve çeyrek altın ne kadar? Yarım altın fiyatları
Altın fiyatları 5 Mayıs Salı günü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çeyrek ve gram altın fiyatları 5 Mayıs Salı gününe düşüş göstererek başladı. Yatırımcılar merak içerisinde "5 Mayıs Gram ve çeyrek altın ne kadar? Yarım altın fiyatları ne kadar?" şeklinde araştırma yapıyor.
Altın fiyatları 5 Mayıs Salı günü vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Özellikle ay başı maaşını alan ve altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarını araştırıyor.
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Gram altın fiyatları geçtiğimiz güne 386 lira seviyesinden başlamıştı. Bugün düşüş gösteren gram altın fiyatları serbest piyasada 385 lira seviyesinde bulunuyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek altın serbest piyasada 618 lira alış ve 632 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Cumhuriyet Altını
2.466,90
2.524,90
Yarım Altın
1.233,40
1.264,40
- 05.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
5 Mayıs altın fiyatları! 5 Mayıs Gram ve çeyrek altın ne kadar? Yarım altın fiyatları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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