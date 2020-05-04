Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Seyahat İzin Belgesi'ni kimler alabilir?
İçişleri Bakanlığı tarafından corona virüsü (koronavirüs) tedbirleri kapsamında uygulanan 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı içeren şehirler arası seyahat kısıtlaması, dün yapılan açıklama ile konunun bugün kabinede görüşülmesi için gece 00.00'a kadar uzatılmıştı. Kısıtlamalarla ilgili karar bugün netleşecek. Dolayısıyla "Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?, Şehirler arası seyahat yasağı uzatıldı mı?" gibi sorular yapılacak görüşmelerin ardından yanıt bulacak. İşte, seyahatin istina tutulduğu Seyahat İzin Belgesi ile yapılacak yolculuklar dahil tüm detaylar...
Corona virüsü ile mücadele tebdirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından, 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışlara kısıtlamalar getirilmişti. 15 günlük bir periyot olarak belirlenen ve dün itibarıyla sona erecek olan kısıtlamalar, konunun yeniden ele alınması amacıyla bu gece yarısına kadar uzatılmıştı. Vatandaşlar, şehirler arası seyahat kısıtlamasının bitip bitmeyeceğini merak ediyor. Bu soru yapılacak kabine toplantısının ardından cevap bulacak. Şehirler arası seyahat yasağı bazı istisnaları da içeriyor. Bunlardan birine sahip olanlar, Seyahat İzin Belgesi alarak seyahatlerini gerçekleştirebiliyor.
SEYAHAT İZİN BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR?
İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları düzenleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi. Uygulamaya ilişkin istisnalara yer verilen genelgede Seyahat İzin Belgesi alabilecek kişiler şu şekilde sıralandı:
*Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olanlar.
*Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar.
*Ölüm nedeni Kovit-19 olanlar hariç 4 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar.
*Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.
*Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.
*Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.
*Ceza infaz kurumlarından salıverilenler
*Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar.
SEYAHAT YASAĞI UYGULANAN İLLER HANGİLERİ?
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak.
- 04.05.2020
- Güncelleme: 04.05.2020 07:58
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Seyahat İzin Belgesi'ni kimler alabilir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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