Hangi şehirlerde giriş çıkış yasakları kaldırıldı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Hangi şehirlerde giriş çıkış yasakları kaldırıldı? Başkan açıkladı!

Hangi şehirlerde giriş çıkış yasakları kaldırıldı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Alınan kararlar doğrultusunda büyükşehirler ve 'ta giriş çıkış kısıtlamaları getirilmişti. Başkan yaptığı açıklama ile 7 şehirde kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı. Peki, hangi şehirlerde giriş çıkış yasakları kaldırıldı?

Başkan kabine toplantısının ardından gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.

HANGİ ŞEHİRLERDE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLARI KALDIRILDI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "0,14 yaş grubu hafta içinde 13 Mayıs çarşamba günü, yine 11 – 15 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkarılabilecek. 15 – 20 yaş ise, 15 Mayıs cuma günü yine aynı şartlar ve saatlerde dışarı çıkabilecektir. Sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Dolayısıyla bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamamızı sürdürüyoruz. halen 31 ilde uygulanan şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını ilk etapta bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. , Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır. , , 'deki ticari taksiler için tek çift plaka uygulamasını 5 Mayıs itibariyle sona erdiriyoruz. " ifadelerini kullandı.

  1. 04.05.2020
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