Hangi şehirlerde giriş çıkış yasakları kaldırıldı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Alınan kararlar doğrultusunda büyükşehirler ve Zonguldak'ta giriş çıkış kısıtlamaları getirilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklama ile 7 şehirde kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı. Peki, hangi şehirlerde giriş çıkış yasakları kaldırıldı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından corona virüsü gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.
HANGİ ŞEHİRLERDE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLARI KALDIRILDI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "0,14 yaş grubu hafta içinde 13 Mayıs çarşamba günü, yine 11 – 15 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkarılabilecek. 15 – 20 yaş ise, 15 Mayıs cuma günü yine aynı şartlar ve saatlerde dışarı çıkabilecektir. Sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Dolayısıyla bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamamızı sürdürüyoruz. halen 31 ilde uygulanan şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını ilk etapta bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır. İstanbul, Ankara, İzmir'deki ticari taksiler için tek çift plaka uygulamasını 5 Mayıs itibariyle sona erdiriyoruz. " ifadelerini kullandı.
- 04.05.2020
- Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama! YKS LGS ve Askeri Öğrenci sınavı ne zaman yapılacak?
- Trabzonsporlu isim açıkladı... Genç yıldız adayı Fenerbahçe'de!
- 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı esnetilecek mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi!
- Corona virüsü İtalya'da 29 bin kişinin ölümüne sebep oldu! Bugün 195 kişi yaşamını yitirdi!
- Beşiktaş'a kaleci transferinde kötü haber! "Satmayı düşünmüyoruz"
- Fenerbahçe'nin Bjelica'ya önerdiği sözleşme ortaya çıktı! Açıklanmamasının sebebi...
- Yurttan pazartesi manzaraları! İşte yasak sonrası Türkiye...
- Fenerbahçeli eski isimden itiraf! ''Pişmanım''
- Yusuf Yazıcı'nın Abdülkadir hayali! "Belki de Barcelona'da ..."
- Radamel Falcao için flaş transfer açıklaması!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hangi şehirlerde giriş çıkış yasakları kaldırıldı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.