Elazığ'da deprem mi oldu? Elazığ'daki depremin büyüklüğü kaç? Son depremler... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
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'da mi oldu? Elazığ'daki depremin büyüklüğü kaç? Son depremler...

Elazığ'da deprem mi oldu? Elazığ'daki depremin büyüklüğü kaç? Son depremler...

ve 'dan alınan bilgilere göre dün TSİ 16.25'te 'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir meydana geldi. 5.9 km derinlikte yaşanan deprem, bölgede son günlerde sarsıntıların artması nedeniyle vatandaşlara kısa süreli panik yaşattı. Bu depremle aynı dakikalarda Elazığ'ın çevre ili 'da da 4.3 büyüklüğünde deprem yaşandı. Vatandaşlar sıkça "Elazığ'da deprem mi oldu?" sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar...

'de üst üste yaşanan şiddetli depremlerin ardından dün TSİ 16.25'te ve 'dan hissedilen sarsıntılar yaşandı.

ve 'nin paylaştığı bilgilere göre Malatya Doğanyol'daki depremin büyüklüğü 4.3 olarak ölçülürken Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki sarsıntının büyüklüğü 3.9 olarak belirlendi.

Vatandaşlar son dönemlerde aynı bölgede çok sayıda meydana gelmesinden dolayı kısa süreli panik yaşadılar. Alınan bilgilere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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  1. 04.05.2020
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