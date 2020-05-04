Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan alınan bilgilere göre dün TSİ 16.25'te Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 5.9 km derinlikte yaşanan deprem, bölgede son günlerde sarsıntıların artması nedeniyle vatandaşlara kısa süreli panik yaşattı. Bu depremle aynı dakikalarda Elazığ'ın çevre ili Malatya'da da 4.3 büyüklüğünde deprem yaşandı. Vatandaşlar sıkça "Elazığ'da deprem mi oldu?" sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar...
Akdeniz'de üst üste yaşanan şiddetli depremlerin ardından dün TSİ 16.25'te Malatya ve Elazığ'dan hissedilen sarsıntılar yaşandı.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgilere göre Malatya Doğanyol'daki depremin büyüklüğü 4.3 olarak ölçülürken Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki sarsıntının büyüklüğü 3.9 olarak belirlendi.
Vatandaşlar son dönemlerde aynı bölgede çok sayıda deprem meydana gelmesinden dolayı kısa süreli panik yaşadılar. Alınan bilgilere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
- 04.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Elazığ'da deprem mi oldu? Elazığ'daki depremin büyüklüğü kaç? Son depremler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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