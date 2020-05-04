Elazığ'da deprem mi oldu? Elazığ'daki depremin büyüklüğü kaç? Son depremler...

Son dakika haberine göre Akdeniz'de bulunan Girit Adası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi... Corona virüsü (koronavirüs) salgınıyla mücadele eden dünya, depremlerle sarsılıyor. Özellikle Akdeniz'de geceden beri birçok deprem oldu. Akdeniz'in yanı sıra Türkiye'nin Bitlis ilinde de 3.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine göre son depremler neler? İşte son saatlerde yaşanan depremler...