Corona virüsü İtalya'da 29 bin kişinin ölümüne sebep oldu! Bugün 195 kişi yaşamını yitirdi!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, Avrupa'da birçok ülkede binlerce kişinin ölümüne sebep olurken, İtalya bu salgından en çok etkilenen ülke oldu. İtalya'da 29 bin kişi hayatını kaybetti.
İtalya'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 195 artarak 29 bin 79'a yükseldi.
İtalya'da toplam vaka sayısı ise son bir günde 1221 arttı ve 211 bin 938 oldu. Vaka sayısındaki artış, 10 Mart'tan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi. Toplam vakaların artış oranı yüzde 0.58 ile salgın başından bu yana en düşük oran oldu.
İyileşenlerin sayısı ise bir günde 1225 artışla 82 bin 879'a çıktı.Halen pozitif olanların sayısı 99 bin 980'e düştü. Bunlardan yüzde 81'i hastane tedavisine ihtiyaç duymuyor. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1479 oldu.
Ülkede bugüne kadar 1 milyon 479 bin 910 kişiye, toplamda 2 milyon 191 bin 403 test yapıldı.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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