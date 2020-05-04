65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı esnetilecek mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
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65 yaş üstü ve 20 yaş altı esnetilecek mi? Başkan müjdeyi verdi!

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı esnetilecek mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi!

Başkan 'dan 65 yaş üstü vatandaşlara ve 20 yaş altı vatandaşlara müjdeli haber geldi. esnetilecek mi? Normalleşme planı açıklandı...

Başkan kabine toplantısının ardından ulusa seslendi. Normalleşme planlarını açıkladı. Başkan Erdoğan'ın ilk müjdesi 65 yaş üstü vatandaşlara oldu.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ESNETİLDİ Mİ?

Başkan Erdoğan: "İlk müjdemiz; 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve dört saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Başkan Erdoğan, "İlk uygulamayı da bu hafta sonu 10 yası Pazar günü 11 ile 15 saatlerine getiriyoruz. 20 yaş altı için 0-14 yaş gurubu 13 mayıs Çarşamba günü 11-15 saatleri arasında dışarı çıkartılabilecek 15-20 yaş grubu ise 15 mayıs Cuma günü aynı şartlarda dışarı çıkarak dinlenebilecek. Aynı uygulamayı devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

  1. 04.05.2020
  2. Güncelleme: 04.05.2020 19:55
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