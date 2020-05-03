Son dakika: Malatya ve Elazığ'da deprem oldu! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
03 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Genel Son dakika: Malatya ve Elazığ'da deprem oldu!

Son dakika: ve 'da oldu!

Son dakika: Malatya ve Elazığ'da deprem oldu!

Son dakika haberi:Son zamanlarda sık sık depremler yaşanan ve 'da yeni yaşandı. Malatya'da 4,3 şiddetinde deprem yaşanırken, Elazığ'da 4,0 şiddetinde deprem yaşandı.

'nin verilerine göre saat 16.25'te Doğanyol'da 4.3 büyüklüğünde meydana geldi.

AFAD DUYURDU: ELAZIĞ'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD verilerine göre, 'ın Sivrice ilçesinde saat 16:25'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

  1. 03.05.2020
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