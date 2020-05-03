Son dakika haberi:Son zamanlarda sık sık depremler yaşanan Malatya ve Elazığ'da yeni deprem yaşandı. Malatya'da 4,3 şiddetinde deprem yaşanırken, Elazığ'da 4,0 şiddetinde deprem yaşandı.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 16.25'te Malatya Doğanyol'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD DUYURDU: ELAZIĞ'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 16:25'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 3, 2020
DOGANYOL-MALATYA https://t.co/mcT4aFX1m4
03.05.2020, 16:25:23 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 3, 2020
GOZELI-SIVRICE (ELAZIG) https://t.co/AZXzHXFGco
03.05.2020, 16:25:24 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.9 km#Kandilli
- 03.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Malatya ve Elazığ'da deprem oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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