Son dakika! Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem! Deprem mi oldu? İşte son depremler... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
03 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Genel Son dakika: Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem! İşte son depremler

: 'de 4.5 büyüklüğünde ! İşte son depremler

Son dakika: Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem! İşte son depremler

haberine göre 'de bulunan açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir meydana geldi... Corona virüsü (koronavirüs) salgınıyla mücadele eden dünya, depremlerle sarsılıyor. Özellikle Akdeniz'de geceden beri birçok deprem oldu. Akdeniz'in yanı sıra 'nin ilinde de 3.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. ve 'ın verilerine göre son depremler neler? İşte son saatlerde yaşanan depremler...

Dünya corona virüsü salgını ile mücadele içindeyken, korkutan haberleri de gelmeye devam ediyor. 'de dün yaşanan 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından birçok artçı sarsıntı meydana geldi. Peki son depremler neler? İşte detaylar...

Akdeniz açıklarındaki 6.3'lük depremin ardından birden fazla artçı sarsıntı daha yaşandı. ve 'ın geçtiği bilgilere göre aynı bölgede yaklaşık 15 deprem meydana geldi. Son olarak yine açıklarında TSİ 08.54'te bir deprem oldu. Bu depremin büyüklüğü 4.5 olarak ölçülürken derinliğinin ise 16.5 km olduğu açıklandı.

Akdeniz'de yaşanan depremlerden önce de 'nin doğusunda sarsıntılar yaşandı. Yine açıklanan verilere göre dün Türkiye-İran sınır bölgesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Öte yandan deprem ülkemizin sınırları içerisinde de devam ediyor. Dün paylaşılan bilgilere göre 'in Adilcevaz ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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  1. 03.05.2020
  2. Güncelleme: 03.05.2020 09:35
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