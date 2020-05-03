Son dakika: Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem! İşte son depremler
Son dakika haberine göre Akdeniz'de bulunan Girit Adası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi... Corona virüsü (koronavirüs) salgınıyla mücadele eden dünya, depremlerle sarsılıyor. Özellikle Akdeniz'de geceden beri birçok deprem oldu. Akdeniz'in yanı sıra Türkiye'nin Bitlis ilinde de 3.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine göre son depremler neler? İşte son saatlerde yaşanan depremler...
Dünya corona virüsü salgını ile mücadele içindeyken, korkutan deprem haberleri de gelmeye devam ediyor. Akdeniz'de dün yaşanan 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından birçok artçı sarsıntı meydana geldi. Peki son depremler neler? İşte detaylar...
Akdeniz açıklarındaki 6.3'lük depremin ardından birden fazla artçı sarsıntı daha yaşandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın geçtiği bilgilere göre aynı bölgede yaklaşık 15 deprem meydana geldi. Son olarak yine Girit Adası açıklarında TSİ 08.54'te bir deprem oldu. Bu depremin büyüklüğü 4.5 olarak ölçülürken derinliğinin ise 16.5 km olduğu açıklandı.
Akdeniz'de yaşanan depremlerden önce de Türkiye'nin doğusunda sarsıntılar yaşandı. Yine açıklanan verilere göre dün Türkiye-İran sınır bölgesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Öte yandan deprem ülkemizin sınırları içerisinde de devam ediyor. Dün paylaşılan bilgilere göre Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- 03.05.2020
- Güncelleme: 03.05.2020 09:35
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem! İşte son depremler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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