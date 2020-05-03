Son dakika: Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem! İşte son depremler

Dünya corona virüsü salgını ile mücadele içindeyken, korkutan deprem haberleri de gelmeye devam ediyor. Akdeniz'de dün yaşanan 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından birçok artçı sarsıntı meydana geldi. Peki son depremler neler? İşte detaylar...

Akdeniz açıklarındaki 6.3'lük depremin ardından birden fazla artçı sarsıntı daha yaşandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın geçtiği bilgilere göre aynı bölgede yaklaşık 15 deprem meydana geldi. Son olarak yine Girit Adası açıklarında TSİ 08.54'te bir deprem oldu. Bu depremin büyüklüğü 4.5 olarak ölçülürken derinliğinin ise 16.5 km olduğu açıklandı.

Akdeniz'de yaşanan depremlerden önce de Türkiye'nin doğusunda sarsıntılar yaşandı. Yine açıklanan verilere göre dün Türkiye-İran sınır bölgesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Öte yandan deprem ülkemizin sınırları içerisinde de devam ediyor. Dün paylaşılan bilgilere göre Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.