KPSS 2020 sınav başvuru tarihi belli oldu mu? KPSS 2020 ne zaman yapılacak?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında birçok sınav ve sınav başvuru tarihi ertelenmişti. KPSS'de ertelenen sınavlar arasında yerini alıyordu. Birçok kişi KPSS hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, KPSS 2020 başvuruları ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi belli oldu mu?
KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE?
KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri sınavları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak.
2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.
KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim'de yapılacak.
Başvuru tarihleri hakkında duyurunun en kısa sürede yapılması bekleniyor.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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