KPSS 2020 sınav başvuru tarihi belli oldu mu? KPSS 2020 ne zaman yapılacak? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
03 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel KPSS 2020 sınav başvuru tarihi belli oldu mu? KPSS 2020 ne zaman yapılacak?

2020 sınav belli oldu mu? KPSS 2020 ne zaman yapılacak?

KPSS 2020 sınav başvuru tarihi belli oldu mu? KPSS 2020 ne zaman yapılacak?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında birçok sınav ve sınav ertelenmişti. 'de ertelenen sınavlar arasında yerini alıyordu. Birçok kişi KPSS hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, KPSS 2020 başvuruları ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi belli oldu mu?

hakkında son günlerde sıkça araştırılmaya devam ediyor. Yüz binlerce kişi KPSS sınavı hakkında birçok konuyu merak ediyor. KPSS 2020 lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavı için başvurular, corona virusü önlemleri dolayısıyla ertelenmişti.

KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE?


KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri sınavları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak.

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.

KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim'de yapılacak.

Başvuru tarihleri hakkında duyurunun en kısa sürede yapılması bekleniyor.

  1. 03.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

KPSS 2020 sınav başvuru tarihi belli oldu mu? KPSS 2020 ne zaman yapılacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA