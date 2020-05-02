Şarkıcı Kıraç, İstanbul Valiliği tarafından organize edilen 1 Mayıs kutlamaları kapsamında konser verdi. Konser diğerlerinden farklı olarak İstanbul'daki Gayrette-İstanbul Havalimanı metro hattında gerçekleşti. Corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için konser TRT Müzik'ten ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlandı. İşte detaylar...
İstanbul Valiliği, bu yıl corona virüsü (Covid-19) salgını dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 1 Mayıs'ı, sürpriz bir organizasyonla kutladı.
Kutlamalar kapsamında şarkıcı Kıraç, yerin 72 metre altında görülmemiş bir konsere imzasını attı. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro şantiyesinde organize edilen konser, TRT Müzik ve sosyal medyadan canlı olarak izleyicilere ulaştı. Metronun başlangıç istasyonu olan Gayrettepe durağında düzenlenen konseri, burada bulunan işçiler de izledi. Konsere sosyal medyadan da ilgi büyüktü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 1 Mayıs'ın, 2009'dan bu yana resmi tatil olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Bizler çalışmanın ibadet olduğuna inanıyoruz. Bugünümüzü ve yarınımızı işleyen tüm emekçilerimize daima hürmet ediyor, nasır tutan elleri öpüyor ve başımıza koyuyoruz. Çünkü Türkiye, işçisiyle emekçisiyle büyüktür. İstanbul'umuzda 4,5 milyon emekçi kardeşimiz bulunuyor. İstanbul onların ellerinde yükseliyor" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Kıraç da verdiği konserden dolayı mutlu olduğunu dile getirirken, "Tüm ülkemizin ramazan ayının mübarek olmasını diliyoruz. Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm emekçilerimizin ve işçilerimizin bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.
- 02.05.2020
- Güncelleme: 02.05.2020 13:53
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Şarkıcı Kıraç'tan görülmemiş konser! Yerin 72 metre altında 1 Mayıs'ı kutladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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