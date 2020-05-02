Şarkıcı Kıraç'tan görülmemiş konser! Yerin 72 metre altında 1 Mayıs'ı kutladı - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Şarkıcı 'tan görülmemiş konser! Yerin 72 metre altında 1 'ı kutladı

Şarkıcı Kıraç'tan görülmemiş konser! Yerin 72 metre altında 1 Mayıs'ı kutladı

Şarkıcı , Valiliği tarafından organize edilen 1 kutlamaları kapsamında konser verdi. Konser diğerlerinden farklı olarak İstanbul'daki Gayrette-İstanbul Havalimanı hattında gerçekleşti. (koronavirüs) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için konser Müzik'ten ve hesapları üzerinden canlı yayınlandı. İşte detaylar...

Valiliği, bu yıl (Covid-19) salgını dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 1 'ı, sürpriz bir organizasyonla kutladı.

Kutlamalar kapsamında şarkıcı , yerin 72 metre altında görülmemiş bir konsere imzasını attı. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı şantiyesinde organize edilen konser, Müzik ve sosyal medyadan canlı olarak izleyicilere ulaştı. Metronun başlangıç istasyonu olan Gayrettepe durağında düzenlenen konseri, burada bulunan işçiler de izledi. Konsere sosyal medyadan da ilgi büyüktü.

Başkan önderliğinde 1 Mayıs'ın, 2009'dan bu yana resmi tatil olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Bizler çalışmanın ibadet olduğuna inanıyoruz. Bugünümüzü ve yarınımızı işleyen tüm emekçilerimize daima hürmet ediyor, nasır tutan elleri öpüyor ve başımıza koyuyoruz. Çünkü , işçisiyle emekçisiyle büyüktür. İstanbul'umuzda 4,5 milyon emekçi kardeşimiz bulunuyor. İstanbul onların ellerinde yükseliyor" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Kıraç da verdiği konserden dolayı mutlu olduğunu dile getirirken, "Tüm ülkemizin ramazan ayının mübarek olmasını diliyoruz. Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm emekçilerimizin ve işçilerimizin bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.

  1. 02.05.2020
  2. Güncelleme: 02.05.2020 13:53
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