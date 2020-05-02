Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
02 Mayıs 2020, Cumartesi
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ne zaman? 'nda olacak mı?

Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

ne zaman... Müslüman aleminin en önemli ibadetlerinden biri olan 11 ayın sultanı Ramazan'ın başlamasıyla birlikte Bayram coşkusu heyecanı içinde olan vatandaşlar, " ne zaman, bayramda olacak mı?" sorularını aratmaya başladı. takviminde yer alan takvime göre Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu. Peki Kaç gün tatil olacak? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Merak edilen tüm soruların cevabı haberimizde...

On bir ayın sultanı telaşıyla birlikte müslümanlar '' ne zaman, tatil kaç gün sürecek? Bayramda olacak mı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İslam dininde özel bir yeri olan bu bayramda rahmet kapıları sonuna kadar açılır. İnsanlar arasında yardımlaşma ve dayanışma artar. takviminde 2020 dini günler takviminin tarihleri belli oldu. Milyonlarca vatandaş tatil planları yapmak için geri sayıma başlarken 'nda sokağa çıkma yasağı olur mu? Sorusuna yanıt arıyor. Peki tatil kaç gün olacak? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Diyanet dini günler takvimi

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı, Ramazan ayı boyunca tutulması farz kılınan orucun da sonunu ifade eder. Müslüman alemi için büyük önem taşıyan Ramazan Bayramı tarihi merak edilirken vatandaşlar '' Ramazan Bayramı ne zaman?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte Diyanet takvimiyle birlikte Ramazan Bayramı tarihi

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020 yılında Ramazan Bayramı arefe günü 23 Mayıs olacak. Bayramın birinci günü bu yıl tarihine denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu yıl bayramın denk geldiği tarihler şu şekilde:

Ramazan Bayramı'nın birinci günü: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü: 26 Mayıs Salı

RAMAZAN BAYRAMI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Başkan 'ın açıklaması şöyle;

"Haftasonu devam eden sokağa çıkma sınırlamasını bayram sonun akadar devam ettirmeyi düşünüyoruz. 1 Mayıs gece 00:00'dan başlayarak 1, 2, 3 Mayıs'ta sokağa çıkma sınırlamasını uygulayacağız.

Tüm dünya gibi ülkemizde de yeni bir dönemin kapıları açılacaklardır. Artık tünelin ucu Allah'ın izniyle göründü. İnanıyorum ki Ramazan Bayramı'nı iki bayram olarak Rabbim bize kutlamayı nasip etsin.

Ülke ve millet olarak corona virüsü salgınına karşı yürüttüğümüz mücadelenin somut neticelerini almaya başladığımız bir döneme girdik. Küresel bir felaket halini alan Kovid-19 hastalığının üstesinden gelerek, inşallah ramazanın sonunda çifte bayram yapmayı niyaz ediyoruz."

  1. 02.05.2020
  2. Güncelleme: 02.05.2020 09:57
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