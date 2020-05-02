Marketler bugün açık mı? 2 Mayıs sokağa çıkma yasağında bakkallar ve marketler açık mı?

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı sokağa çıkma yasağı kısıtlaması, 2 Mayıs 2020 Cumartesi gübü itibarı ile devam ediyor. 1 Mayıs'ta 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı, belli bir süre hafta sonları devam edecek. Bu noktada, 2 Mayıs sokağa çıkma yasağında bakkal ve marketlerin açık olup olmadığı da vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Gerekli erzak temini için bakkal ve marketlerin çalışma saatlerini merak eden vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı'ndan bir genelge yayımlandı. Bakanlık, sokağa çıkma yasağında bakkal ve marketlerin güncel çalışma saatleri hakkında bilgi paylaştı.

2 MAYIS BUGÜN BAKKALLAR VE MARKETLER AÇIK MI, KAPALI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge hakkında bilgi sahibi olmayan vatandaşlar ise, '2 Mayıs bakkallar ve marketler bugün açık mı, kapalı ve kaça kadar açık?' sorularına yanıt arıyor. Bilindiği gibi, 23 Nisan'da uygulanan kısıtlamada belirtilen gün ve saatlerde marketlerin açık olduğu ve hizmet verdiği duyurulmuştu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA BİM, A101, ŞOK VE MİGROS ÇALIŞIYOR MU?

Sizler için hazırladığımız haberimizden, sokağa çıkma yasağında marketlerin ve bakkalların güncel çalışma saatleri hakkında bilgi edinebilir; BİM, A101, Migros ve ŞOK gibi büyük market zincirlerinin açık veya kaplı olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

MARKETLER VE BAKKALLAR BUGÜN AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle 1 Mayıs tarihinde market ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında çalışabileceklerdi.

Sokağa çıkma yasağının olduğu 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde marketler ve bakkallar kapalı olacak.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede marketlerin durumu ile ilgili şu bilgiler yer almıştı:

a.1- Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde 30.04.2020 Perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.

a.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşların (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız araç kullanabilir) ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal ve manavlar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.



a.3- 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.

Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.)