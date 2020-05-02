Çin'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgınında sosyal izolasyonun önemi bir kez daha ortaya çıktı. Yayılma hızında düşüş gözlenen virüsün, kurallara uyulduğunda bulaşma riski de en aza iniyor. Bunun son örneği Gümüşhane ili oldu. Yapılan açıklamaya göre sağlık yetkililerinin "evde kal" çağrılarına uyan Gümüşhane'de, son iki haftada yeni corona virüsü (koronavirüs) vakasına rastlanmadı. Yöneticiler, halkın bu şekilde devam etmesi konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. Şehirde şu ana kadar corona kaynaklı vefat yaşanmazken, pozitif çıkan vaka sayısı ise 12... Peki, corona virüsü vaka sayısında Türkiye ve dünya genelindeki son durum ne?

Açıklanan son verilere göre dünya genelinde yeni tip corona virüsü (Covid-19) bulaşan hasta sayısı 3,5 milyona dayandı. Bu kişilerden 237 bini hayatını kaybederken iyileşenlerin sayısı ise 1 milyonu geçti. Salgının merkez üssü olarak görülen Amerika Birleşik Devletleri'nde ise tablo kötü. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 113 bine çıkarken, ölenlerin sayısı ise 65 bine yaklaştı. ABD'nin ardından virüsün en çok görüldüğü iki ülke olan İtalya ve İspanya'da da salgının yayılma hızında düşüş sürüyor. Ancak buna rağmen İtalya'daki Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı 29 bine yaklaşırken, İspanya'da ise bu rakam 24 bin 824 oldu.

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜNDE (COVID-19) SON DURUM NE?

Corona virüsü ile başarılı bir mücadele örneği sergileyen Türkiye'de pozitif çıkan vaka sayısı 122 bin olurken, iyileşen hasta sayısı ise 54 bine yükseldi. Öte yandan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 258 olurken, ülkemiz vaka sayısında dünyada 7. sırada yer alıyor.