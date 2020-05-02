Gümüşhane'de iki haftadır yeni vaka görülmedi! Türkiye'de toplam corona virüsü (koronavirüs) vaka sayısı kaç oldu? Son dakika haberleri - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
02 Mayıs 2020, Cumartesi
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'de iki haftadır yeni vaka görülmedi! 'de toplam virüsü () vaka sayısı kaç oldu?

Gümüşhane'de iki haftadır yeni vaka görülmedi! Türkiye'de toplam corona virüsü (koronavirüs) vaka sayısı kaç oldu?

haberine göre; yetkililerin "evde kal" çağrılarına uyan 'de iki haftadır yeni virüsü () vakasına rastlanmadı. Ülke genelinde yapılan testlerde pozitif çıkma oranında gözle görülür düşüş kaydedilmiş, iyileşen günlük hasta sayısı testi pozitif çıkanları geçmişti... Peki, son rakamlara göre genelinde toplam vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsünde son durum nedir? İşte yanıtları...

'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan virüsü salgınında sosyal izolasyonun önemi bir kez daha ortaya çıktı. Yayılma hızında düşüş gözlenen virüsün, kurallara uyulduğunda bulaşma riski de en aza iniyor. Bunun son örneği ili oldu. Yapılan açıklamaya göre sağlık yetkililerinin "evde kal" çağrılarına uyan Gümüşhane'de, son iki haftada yeni () vakasına rastlanmadı. Yöneticiler, halkın bu şekilde devam etmesi konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. Şehirde şu ana kadar corona kaynaklı vefat yaşanmazken, pozitif çıkan vaka sayısı ise 12... Peki, corona virüsü vaka sayısında ve dünya genelindeki son durum ne?

Açıklanan son verilere göre dünya genelinde yeni tip corona virüsü () bulaşan hasta sayısı 3,5 milyona dayandı. Bu kişilerden 237 bini hayatını kaybederken iyileşenlerin sayısı ise 1 milyonu geçti. Salgının merkez üssü olarak görülen Amerika Birleşik Devletleri'nde ise tablo kötü. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 113 bine çıkarken, ölenlerin sayısı ise 65 bine yaklaştı. ABD'nin ardından virüsün en çok görüldüğü iki ülke olan ve 'da da salgının yayılma hızında düşüş sürüyor. Ancak buna rağmen İtalya'daki Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı 29 bine yaklaşırken, İspanya'da ise bu rakam 24 bin 824 oldu.

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜNDE (COVID-19) SON DURUM NE?

Corona virüsü ile başarılı bir mücadele örneği sergileyen Türkiye'de pozitif çıkan vaka sayısı 122 bin olurken, iyileşen hasta sayısı ise 54 bine yükseldi. Öte yandan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 258 olurken, ülkemiz vaka sayısında dünyada 7. sırada yer alıyor.

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  1. 02.05.2020
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