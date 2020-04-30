Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını için bilim adamları ve ilaç şirketleri çalışmalarını sürdürürken, ortaklarından biri Türk olan ilaç şirketi BioNTech potansiyel corona virüsü aşısı için klinik denemelere başladı. Aşı insanlar üzerinde test edilecek. Peki, corona virüsü aşısını buldu mu?
"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, BioNTech'ten yapılan açıklamada, "BNT162" adı verilen potansiyel aşının 1. ve 2. aşama klinik denemelerinin 23 Nisan'da Almanya başladığı duyuruldu. Klinik deneme kapsamında şu ana dek 12 deneğe 1 mikrogram ile 100 mikrogram arasında değişen dozlarda aşı uygulandığı bildirildi.
200 DENEKTE UYGULANMASI BEKLENİYOR
Şirket Amerikan ilaç şirketi Pfizer ortaklığında başladığı denemelerin ilk iki aşamasında aşıyı 18 ila 55 yaşlarındaki 200 sağlıklı denek üzerinde test etmeyi planlıyor.
Klinik deneme için Almanya'da aşı ve ilaç denemeleri konusunda yetkili kurum Paul-Ehrlich Enstitüsünden onay alan BioNTech, sonraki aşamada testleri ABD'ye genişletmeyi amaçlıyor.
BIONTECH ŞİRKETİ TÜRK MÜ?
Almanya'nın Mainz kentinde 2008'de kurulan BioNTech şirketi, kanser de dahil olmak üzere bazı hastalıklara yönelik ilaç geliştirmek için çalışmalar yapıyor. BioNTech, Ekim 2019'da hisselerini ABD'de Nasdaq borsasında halka arz etmiş, 150 milyon dolar yatırım toplamıştı. Amerikan ilaç devi Pfizer, bu ayın başında, BioNTech'i Covid-19'a karşı aşı geliştirilmek üzere potansiyel bir ortak olarak gördüğünü açıklamıştı.
- 30.04.2020
- Güncelleme: 30.04.2020 17:18
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Türk ilaç şirketi corona virüsü aşısını buldu mu? BioNTech klinik denemelere başladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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