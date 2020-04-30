Türk ilaç şirketi corona virüsü aşısını buldu mu? BioNTech klinik denemelere başladı! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
30 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel Türk ilaç şirketi corona virüsü aşısını buldu mu?

ilaç şirketi corona virüsü aşısını buldu mu? klinik denemelere başladı!

Türk ilaç şirketi corona virüsü aşısını buldu mu? BioNTech klinik denemelere başladı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını için bilim adamları ve ilaç şirketleri çalışmalarını sürdürürken, ortaklarından biri olan ilaç şirketi potansiyel corona virüsü aşısı için klinik denemelere başladı. Aşı insanlar üzerinde test edilecek. Peki, corona virüsü aşısını buldu mu?

"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, BioNTech'ten yapılan açıklamada, "BNT162" adı verilen potansiyel aşının 1. ve 2. aşama klinik denemelerinin 23 Nisan'da Almanya başladığı duyuruldu. Klinik deneme kapsamında şu ana dek 12 deneğe 1 mikrogram ile 100 mikrogram arasında değişen dozlarda aşı uygulandığı bildirildi.

200 DENEKTE UYGULANMASI BEKLENİYOR

Şirket Amerikan ilaç şirketi ortaklığında başladığı denemelerin ilk iki aşamasında aşıyı 18 ila 55 yaşlarındaki 200 sağlıklı denek üzerinde test etmeyi planlıyor.

Klinik deneme için Almanya'da aşı ve ilaç denemeleri konusunda yetkili kurum Paul-Ehrlich Enstitüsünden onay alan , sonraki aşamada testleri ABD'ye genişletmeyi amaçlıyor.

BIONTECH ŞİRKETİ TÜRK MÜ?

Almanya'nın Mainz kentinde 2008'de kurulan BioNTech şirketi, kanser de dahil olmak üzere bazı hastalıklara yönelik ilaç geliştirmek için çalışmalar yapıyor. BioNTech, Ekim 2019'da hisselerini ABD'de Nasdaq borsasında halka arz etmiş, 150 milyon dolar yatırım toplamıştı. Amerikan ilaç devi Pfizer, bu ayın başında, BioNTech'i Covid-19'a karşı aşı geliştirilmek üzere potansiyel bir ortak olarak gördüğünü açıklamıştı.

  1. 30.04.2020
  2. Güncelleme: 30.04.2020 17:18
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türk ilaç şirketi corona virüsü aşısını buldu mu? BioNTech klinik denemelere başladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA