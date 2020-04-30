Son dakika haberine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Yedipınar köyünde korkutan bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesine bağlı Kandilli Rasathanesi'nden paylaşılan bilgiye göre depremin büyüklüğü 4.3... Vatandaşlar Elazığ'daki deprem sonrası panik yaşadı. İşte Elazığ Sivrice'de meydana gelen depremle ilgili detaylar...
Corona virüsü salgını nedeniyle sosyal izolasyon kuralları gereği evlerinde bulunan vatandaşlar, deprem korkusu yaşadı. Son dakika bilgisine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Yedipınar köyünde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesine bağlı Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medyadan paylaştığı bilgiye göre deprem, TSİ 11.45'te gerçekleşti. Depremin derinliği ise 3.1 km olarak ölçüldü.
Vatandaşlar deprem sırasında büyük panik yaşadılar. Depremin Malatya başta olmak üzere çevre illerde de hissedildiği ifade ediliyor.
- 30.04.2020
- Güncelleme: 30.04.2020 12:24
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Elazığ Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde deprem! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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