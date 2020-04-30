Elazığ'da deprem mi oldu? Malatya'da deprem hissedildi! Elazığ Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde deprem... Son dakika haberleri - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
30 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Genel Son dakika: Elazığ Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde deprem!

Son dakika: Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde !

Son dakika: Elazığ Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberine göre 'ın Sivrice ilçesine bağlı Yedipınar köyünde korkutan bir meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesine bağlı 'nden paylaşılan bilgiye göre depremin büyüklüğü 4.3... Vatandaşlar Elazığ'daki deprem sonrası panik yaşadı. İşte 'de meydana gelen depremle ilgili detaylar...

Corona virüsü salgını nedeniyle sosyal izolasyon kuralları gereği evlerinde bulunan vatandaşlar, korkusu yaşadı. Son dakika bilgisine göre 'ın Sivrice ilçesine bağlı Yedipınar köyünde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesine bağlı 'nin sosyal medyadan paylaştığı bilgiye göre deprem, TSİ 11.45'te gerçekleşti. Depremin derinliği ise 3.1 km olarak ölçüldü.

Vatandaşlar deprem sırasında büyük panik yaşadılar. Depremin Malatya başta olmak üzere çevre illerde de hissedildiği ifade ediliyor.

  1. 30.04.2020
  2. Güncelleme: 30.04.2020 12:24
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