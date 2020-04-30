Son dakika: Elazığ Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde deprem!

Corona virüsü salgını nedeniyle sosyal izolasyon kuralları gereği evlerinde bulunan vatandaşlar, deprem korkusu yaşadı. Son dakika bilgisine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Yedipınar köyünde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesine bağlı Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medyadan paylaştığı bilgiye göre deprem, TSİ 11.45'te gerçekleşti. Depremin derinliği ise 3.1 km olarak ölçüldü.

Vatandaşlar deprem sırasında büyük panik yaşadılar. Depremin Malatya başta olmak üzere çevre illerde de hissedildiği ifade ediliyor.