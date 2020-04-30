POMEM 2020 sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları nasıl sorgulanır?

Geçtiğimiz Aralık ayında 26. Dönem POMEM mülakatları gerçekleştirildi. Sınava girenler sonuçları aylardır bekliyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamanın ardından POMEM sonuçların erişime açılacağın gün için geri sayıma başladı. Bu doğrultuda vatandaşların gözü Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü duyuru ekranına çevrilmiş oldu.

POMEM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

POMEM sonuçları için müjdeli haber gece geç saatlerde geldi. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada önümüzdeki birkaç günlük süre işaret etmiş ve binlerce kişi geri sayıma başlamıştı.Sınav sonuçlarını öğrenmek için www.pa.edu.tr veya e-Devlet ile öğrenebilirsiniz.