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30 Nisan 2020, Perşembe
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İngiltere Başbakanı baba oldu! Corona virüsüne yakalanmıştı!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson baba oldu! Corona virüsüne yakalanmıştı!

Corona virüsü salgınına yakalanan ve zor zamanlar yaşayan İngiltere Başbakanı 6. kez baba oldu.

'ın nişanlısı Carrie Symonds (32), dün 'daki bir hastanede doğum yaptı ve erkek bebek dünyaya getirdi. Pazartesi günü görevine geri dönen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, 2018'de biten son evliliğinden dört, bir ilişkisinden de bir çocuğu bulunuyordu. İkili şubat ayında nişanlandı ve yaz başında bebek bekledikleri haberini duyurmuştu. Johnson, ve 'ın ardından görevdeyken baba olan üçüncü İngiltere Başbakanı Boris Johnson, corona virüsü salgınına yakalandı ve 5 Nisan'da hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık üç gün yoğun bakımda kalan Boris Johnson, Pazartesi günü görevine geri döndü.

  1. 30.04.2020
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