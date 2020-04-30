İngiltere Başbakanı Boris Johnson baba oldu! Corona virüsüne yakalanmıştı!
Corona virüsü salgınına yakalanan ve zor zamanlar yaşayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson 6. kez baba oldu.
Boris Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds (32), dün Londra'daki bir hastanede doğum yaptı ve erkek bebek dünyaya getirdi. Pazartesi günü görevine geri dönen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, 2018'de biten son evliliğinden dört, bir ilişkisinden de bir çocuğu bulunuyordu. İkili şubat ayında nişanlandı ve yaz başında bebek bekledikleri haberini duyurmuştu. Johnson, Tony Blair ve David Cameron'ın ardından görevdeyken baba olan üçüncü İngiltere Başbakanı Boris Johnson, corona virüsü salgınına yakalandı ve 5 Nisan'da hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık üç gün yoğun bakımda kalan Boris Johnson, Pazartesi günü görevine geri döndü.
- 30.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson baba oldu! Corona virüsüne yakalanmıştı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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