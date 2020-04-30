Facebook'tan yeni bir özellik daha geldi. Facebook uzun zamandır yapay zekaya yönelmiş ve yatırımlarını yapay zeka üzerinden yapıyordu. Açık kaynak kodlu üretilen yeni sohbet boyu Blender, yapay zeka ile daha insancıl ve samimi olarak yorumlandı.
Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, uzun süredir yapay zeka ve yapay zekaya dayalı özelliklere yatırım yapıyor. Facebook, Mark Zuckerberg yönetiminde uzun süredir yapay zekaya yatırım yapıyor. Facebook, "Blender" olarak isimlendirdiği bir sohbet botu tasarladı. Blender, test eden kullanıcılar tarafından "daha insani" olarak nitelendirildi. Blender'a empati, bilgi ve kişilik ile ilgili konuşma becerileri eklediği ifade ediliyor.
FACEBOOK BLENDER SAMİMİ BULUNDU
Facebook bu yapay zeka ürünü sohbet botunu kullanıcılara test ettirdi. Kullanıcılar bot hakkında samimi ve insancıl yorumlarında bulundu. Facebook tarafından oluşturulan Blender, tamamen açık kaynak kodlu. Şirket, dileyenlerin kullanabileceği bu sohbet botunun henüz mükemmel durumda olmadığını ancak gelişmeye açık olup ilerleyen dönemlerde çok daha etkili bir kullanım imkanı sunacağını ifade ediyor.
- 30.04.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Facebook'un yeni yapay zekalı sohbet botu Blender! "Samimi ve insancıl" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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