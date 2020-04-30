Facebook'un yeni yapay zekalı sohbet botu Blender! "Samimi ve insancıl"

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, uzun süredir yapay zeka ve yapay zekaya dayalı özelliklere yatırım yapıyor. Facebook, Mark Zuckerberg yönetiminde uzun süredir yapay zekaya yatırım yapıyor. Facebook, "Blender" olarak isimlendirdiği bir sohbet botu tasarladı. Blender, test eden kullanıcılar tarafından "daha insani" olarak nitelendirildi. Blender'a empati, bilgi ve kişilik ile ilgili konuşma becerileri eklediği ifade ediliyor.

FACEBOOK BLENDER SAMİMİ BULUNDU

Facebook bu yapay zeka ürünü sohbet botunu kullanıcılara test ettirdi. Kullanıcılar bot hakkında samimi ve insancıl yorumlarında bulundu. Facebook tarafından oluşturulan Blender, tamamen açık kaynak kodlu. Şirket, dileyenlerin kullanabileceği bu sohbet botunun henüz mükemmel durumda olmadığını ancak gelişmeye açık olup ilerleyen dönemlerde çok daha etkili bir kullanım imkanı sunacağını ifade ediyor.