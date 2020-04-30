Facebook'un yeni yapay zekalı sohbet botu Blender! "Samimi ve insancıl" - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
30 Nisan 2020, Perşembe
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'un yeni yapay zekalı sohbet botu ! "Samimi ve insancıl"

Facebook'un yeni yapay zekalı sohbet botu Blender! "Samimi ve insancıl"

'tan yeni bir özellik daha geldi. Facebook uzun zamandır yapay zekaya yönelmiş ve yatırımlarını üzerinden yapıyordu. Açık kaynak kodlu üretilen yeni sohbet boyu , yapay zeka ile daha insancıl ve samimi olarak yorumlandı.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan , uzun süredir ve yapay zekaya dayalı özelliklere yatırım yapıyor. Facebook, yönetiminde uzun süredir yapay zekaya yatırım yapıyor. Facebook, "" olarak isimlendirdiği bir sohbet botu tasarladı. Blender, test eden kullanıcılar tarafından "daha insani" olarak nitelendirildi. Blender'a empati, bilgi ve kişilik ile ilgili konuşma becerileri eklediği ifade ediliyor.

FACEBOOK BLENDER SAMİMİ BULUNDU

Facebook bu yapay zeka ürünü sohbet botunu kullanıcılara test ettirdi. Kullanıcılar bot hakkında samimi ve insancıl yorumlarında bulundu. Facebook tarafından oluşturulan Blender, tamamen açık kaynak kodlu. Şirket, dileyenlerin kullanabileceği bu sohbet botunun henüz mükemmel durumda olmadığını ancak gelişmeye açık olup ilerleyen dönemlerde çok daha etkili bir kullanım imkanı sunacağını ifade ediyor.

  1. 30.04.2020
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