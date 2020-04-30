Cumhurbaşkanlığı'ndan corona virüsü süreci hakkında paylaşımda bulundu!
Çinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını hakkında Cumhurbaşkanlığı resmi sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda Uluslararası İş Birliği ve Ortak Akıl, sivil toplum desteği ve önlemler hakkında bilgilendirilme yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından Türkiye'nin yeni tip corona virüsü (Covid-19) ile mücadele sürecinde ilişkin mesajlar paylaşıldı.
Türkiye'nin en erken ve en etkili önlemleri alan ülkelerden biri olarak corona virüsle mücadelede başarıya adım adım ilerlediği ifade edilen mesajda, şu bilgiler yer aldı:
"Türkiye, yeni virüsün Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan şehrinde ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra, 10 Ocak'ta corona virüsü Bilim Kurulu'nu oluşturdu. Türkiye, Çin'den gelen uçuşları ilk durduran ülkelerden biri oldu. İran'da ilk vakanın görülmesinden 4 gün sonra bu ülkeye kara ve demir yolu kapıları kapatıldı. Türk Hava Yolları'nın uçuşları durduruldu. Virüsün Avrupa'da yayılma eğilimine girmesiyle birlikte İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine uçuşlar durduruldu. 14 gün karantina uygulamasıyla virüsün yayılması kısıtlandı.
ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VE ORTAK AKIL— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) April 30, 2020
Türkiye, bölgesel güç ve küresel aktör olma potansiyelini Koronavirüs'le mücadele sürecinde de gösterdi. pic.twitter.com/taodaliXGP
Eğitime ara verilmesi ve uzaktan eğitime geçilmesi, spor müsabakalarının ertelenmesi gibi önlemler diğer ülkelerden çok daha önce alındı. Toplu taşıma araçları, marketler başta olmak üzere insanların bir arada bulunacağı ortamlar için kurallar ve yasaklar getirilerek risk en aza indirildi. İnsanların toplu olarak kapalı ortamda bulunmasını gerektirecek faaliyetler çok erken bir tarihte engellenerek virüs kontrol altında tutulmaya çalışıldı. Risk gruplarını korumak, taşıyıcı olabilecek grubun hareketlerini kısıtlamak amacıyla 65 yaş üzeri ve 20 yaş altının sokağa çıkması yasaklandı. Halkın sokağa çıkmasının muhtemel olduğu zaman dilimlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek önlemlerin etkinliği pekiştirildi."
SİVİL TOPLUM DESTEĞİ— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) April 30, 2020
Türkiye, dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs'le mücadele kapsamında devlet-sivil toplum birlikteliği içerisinde vatandaşlarına desteğini sürdürmektedir. pic.twitter.com/U1A1QkneWq
SİVİL TOPLUM DESTEĞİ
Türkiye'nin dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele kapsamında devlet-sivil toplum birlikteliği içerisinde vatandaşlarına desteğini sürdürdüğü vurgulanan bir diğer paylaşımda ise şunlar kaydedildi:
"Her gün binlerce aileye sıcak yemek ulaştırıldı. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçları karşılandı ve Vefa Destek Grupları tarafından yardım sağlandı. Yüzbinlerce hijyen kolisi dağıtıldı. Kan bankası laboratuvarlarındaki koronavirüs tanı kapasitesi, olası ihtiyaç için 150 şişme çadır ve 300 sahra hastanesi Sağlık Bakanlığına teslim edildi.
Pandemi ile mücadele koruyucu hekim anlayışıyla eğitimler düzenlendi. Yüzbinlerce ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi sağlandı. İhtiyaç sahiplerine nakdi sosyal yardım verildi. Aşevlerinin kapasitesi artırıldı ve kurban paylarından hazırlanan milyonlarca kavurma konservesi yurt genelinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı."
CORONA VİRÜSÜ SALGININA ALINAN ÖNLEMLER HAKKINDA PAYLAŞIM
ZAMANINDA ALINAN ETKİLİ ÖNLEMLER— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) April 30, 2020
Türkiye, en erken ve en etkili önlemleri alan ülkelerden birisi olarak Koronavirüs'le mücadelede başarıya adım adım ilerlemektedir. pic.twitter.com/QWazdaZz5f
- 30.04.2020
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